Acțiunea a avut loc luni, 27 aprilie, în cadrul operațiunii naționale JUPITER, desfășurându-se sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Cum funcționa afacerea ilegală

Potrivit surselor Bihoreanul, magazinul clandestin era amenajat într-o casă din cartierul Nufărul din Oradea.

Începând din anul 2025 și până în prezent, bărbatul a comercializat articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtând siglele unor branduri renumite, existând suspiciuni clare de contrafacere.

Pentru a convinge cumpărătorii, spațiul dispunea chiar și de o cabină de probă, oferind o experiență similară unui magazin real, iar prețurile solicitate se apropiau de cele ale articolelor originale.

Bunuri confiscate de peste 30.000 de lei

În urma descinderilor, forțele de ordine au ridicat și confiscat 56 de articole vestimentare și de încălțăminte cu etichetele unor branduri gigant (precum Armani, Hugo Boss, Canada Goose, Le Coq Sportif) și un terminal mobil, folosit pentru preluarea comenzilor și efectuarea tranzacțiilor.

Conform reprezentanților IPJ Bihor, valoarea bunurilor ridicate este estimată la peste 30.000 de lei. Produsele urmează să fie supuse unei expertize de specialitate pentru a se stabili cu exactitate prejudiciul adus proprietarilor de marcă.

Polițiștii SICE Bihor continuă cercetările în acest caz pentru documentarea întregii activități infracționale.

