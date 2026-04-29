Studiu: rezultate promițătoare pentru vitamina D

Cercetarea a fost realizată la Facultatea de Medicină din Botucatu, parte a Universității de Stat din Sao Paulo (FMB-UNESP), și a inclus 80 de femei cu vârsta peste 45 de ani, aflate în pragul începerii chimioterapiei.

Participantele au fost împărțite în două grupuri: unul a primit zilnic 2.000 UI de vitamina D, iar celălalt un placebo. Toate pacientele au urmat chimioterapie neoadjuvantă, administrată înainte de intervenția chirurgicală pentru reducerea tumorilor.

După șase luni, diferențele au fost semnificative: 43% dintre femeile care au luat vitamina D au înregistrat dispariția completă a cancerului, comparativ cu doar 24% în grupul placebo, o creștere de aproximativ 80% a ratei de succes.

„Chiar și cu un eșantion redus de participante, a fost posibilă observarea unei diferențe semnificative în ceea ce privește răspunsul la chimioterapie. În plus, doza utilizată în cercetare (2.000 UI pe zi) este cu mult sub doza-țintă pentru corectarea deficitului de vitamina D, care este de obicei de 50.000 UI pe săptămână”, a declarat Eduardo Carvalho-Pessoa, unul dintre autorii studiului.

O soluție accesibilă pentru pacientele oncologice

Pe lângă eficiență, cercetătorii subliniază și avantajul costurilor reduse ale suplimentului:

„Vitamina D este o opțiune accesibilă și ieftină în comparație cu alte medicamente utilizate pentru a îmbunătăți răspunsul la chimioterapie, dintre care unele nici măcar nu sunt incluse în lista Sistemului Unic de Sănătate (rețeaua națională de sănătate publică din Brazilia)”, a adăugat specialistul.

Multe studii anterioare care au examinat relația dintre vitamina D și cancer s-au concentrat pe doze mult mai mari comparativ cu cele utilizate în cadrul acestei cercetări.

Rolul vitaminei D

Vitamina D este esențială pentru absorbția calciului și menținerea sănătății oaselor, dar are și un rol important în funcționarea sistemului imunitar. Organismul o produce în principal prin expunerea la soare, dar poate fi obținută și din alimentație sau suplimente.

Există din ce în ce mai multe cercetări care arată că vitamina D joacă un rol și în funcția imunitară, ajutând organismul să se apere în fața infecțiilor și bolilor, inclusiv a cancerului.

La începutul studiului, majoritatea participantelor aveau deficit de vitamina D, cu valori sub 20 ng/mL, mult sub nivelul recomandat de specialiști.

Recomandările presupun administrarea a 600 UI pe zi pentru majoritatea adulților și 800 UI pentru persoanele vârstnice. Academia Americană de Pediatrie recomandă 400 UI pe zi pentru sugari. 

Un aport excesiv poate fi dăunător și poate duce la simptome precum vărsături, slăbiciune, dureri osoase și pietre la rinichi. 

Rezultate promițătoare

Deși concluziile sunt încurajatoare, cercetătorii atrag atenția că sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea rezultatelor:

„Acestea sunt rezultate încurajatoare, care justifică o nouă rundă de studii, cu un număr mai mare de participante. Acest lucru va permite o mai bună înțelegere a rolului pe care vitamina D îl are în îmbunătățirea răspunsului la chimioterapie și, prin urmare, la creșterea probabilității de remisie a cancerului de sân”, a concluzionat Eduardo Carvalho-Pessoa.

Studiul a fost publicat în jurnalul științific „Nutrition and Cancer” și deschide noi perspective pentru integrarea unor soluții simple și accesibile în tratamentele oncologice moderne.

