Vitamina D este singurul supliment recomandat de Serviciul Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie pentru întreaga populație în lunile de iarnă, perioadă în care expunerea la soare – principala sursă naturală pentru producerea acestei vitamine – este redusă.

Vitamina D are efecte antivirale

Deși este cunoscută în special pentru rolul său în reglarea nivelurilor de calciu și fosfat, esențiale pentru sănătatea oaselor și a mușchilor, specialiștii consideră că vitamina D ar putea avea și efecte antivirale.

Pentru a verifica această ipoteză, cercetători de la universitățile din Surrey, Oxford și Reading au analizat datele a aproximativ 36.000 de adulți din Marea Britanie, urmărind legătura dintre nivelurile de vitamina D și rata internărilor în spital pentru infecții respiratorii.

Acestea au inclus afecțiuni virale și bacteriene precum gripa, pneumonia și bronșita. Studii anterioare au asociat, de asemenea, deficitul de vitamina D cu un risc crescut de forme severe de Covid-19.

Persoanele cu nivel scăzut de vitamina D, risc crescut de infecții respiratorii

Rezultatele acestui studiu, considerat cel mai amplu de până acum pe această temă, arată că persoanele cu niveluri foarte scăzute de vitamina D – sub 15 nanomoli pe litru (nmol/l) în sânge – au un risc cu 33% mai mare de spitalizare pentru infecții respiratorii decât cele cu valori optime, de peste 75 nmol/l.

În plus, cercetătorii au constatat că fiecare creștere cu 10 nmol/l a nivelului de vitamina D este asociată cu o scădere de 4% a riscului de internare.

În total, 2.255 de persoane din cele 27.872 incluse în analiza finală au fost spitalizate din cauza unei infecții respiratorii. Persoanele de vârstă mijlocie și cele în vârstă sunt deosebit de vulnerabile la astfel de afecțiuni, inclusiv la pneumonie.

Recomandările Serviciului Național de Sănătate

NHS recomandă administrarea zilnică a unui supliment de 10 micrograme de vitamina D în timpul toamnei și iernii, când lipsa expunerii la soare poate duce la deficit. Vitamina D se regăsește și în unele alimente, precum peștele gras, carnea roșie, gălbenușul de ou și cerealele fortificate.

Abi Bournot, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Universitatea din Surrey, a subliniat că un aport de cel puțin 10 micrograme de vitamina D pe zi, mai ales în sezonul rece, este esențial pentru prevenirea deficitului, considerat a fi sub 25 nmol/l în sânge.

„Vitamina D este esențială pentru sănătatea noastră fizică. Pe lângă faptul că menține oasele și mușchii sănătoși, se crede că are proprietăți antibacteriene și antivirale care pot reduce riscul infecțiilor respiratorii ce pot necesita spitalizare”, a explicat ea.

Persoanele care sunt expuse infecțiilor respiratorii grave

Cercetarea oferă dovezi concrete care susțin aceste beneficii, în contextul în care mulți oameni nu ating doza zilnică recomandată de autorități.

„Suplimentarea cu vitamina D, mai ales iarna, este o metodă eficientă de a crește nivelurile acesteia și de a reduce riscul unor infecții respiratorii grave”, a adăugat Bournot.

Ea a subliniat că acest aspect este deosebit de important pentru persoanele vârstnice și pentru comunitățile etnice minoritare din Regatul Unit, care prezintă un risc mai ridicat de deficit.

Studiul a fost publicat în American Journal of Clinical Nutrition.

