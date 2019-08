De Vlad Chirea (FOTO),

Turul este condus de voluntari, care au alte meserii şi fac de plăcere această activitate, ei anunţând din timp dacă sunt disponibili pentru a acoperi tura de dimineaţă sau de seară.

Ghidul unuia dintre cele două grupuri de câte 20 de persoane strânse sâmbătă dimineaţa a fost Cătălina, o tânără născută la Botoşani şi mutată între timp în Bucureşti, care în restul săptămânii este coordonator pentru proiecte educaţionale.

Oamenii o ascultă cu zâmbetul pe buze pe Cătălina, care le explică diverse lucruri despre Teatrul Național și despre statuia lui I.L. Caragiale din Piața Universității

Turul ales durează 3 ore și se desfășoară pe traseul Casa Poporului – Piaţa Unirii – Hanul lui Manuc – Mănăstirea Stavropoleos – Calea Victoriei – Pasajul Macca-Villacrosse – Banca Naţională a României – Piaţa Universităţii – Teatrul Naţional din Bucureşti, în acest timp vorbindu-se şi despre alte atracţii turistice aflate în perimetrul Centrului Vechi al Capitalei.

De-a lungul plimbării, unii turişti renunţă, iar alţii se adaugă pe traseu, în timp ce foarte mulţi ascultă cu atenţie explicaţiile atunci când trec întâmplător pe lângă un obiectiv căruia i se face descrierea, înţelegând astfel ce se află acolo, în lipsa unor panouri turistice adevărate.

Vechi, nou și desert local



Lângă sediul Băncii Naționale, Cătălina le vorbește oamenilor din grup despre bacnotele romănești din plastic sș le povestește , într-un mod interactiv, despre fiecare personaj imprimat pe ele

Cu o boxă mică atârnată de gât, ca să amplifice explicaţiile, într-o limbă engleză excelentă, Cătălina le vorbeşte turiştilor străini timp de 3 ore, neobosită şi cu zâmbetul pe buze, printre altele, despre daci şi romani, Vlad Ţepeş, ciobanul Bucur şi fondarea oraşului, mâncarea tradiţională românească, formarea României Mari şi a celei actuale, Caragiale, arhitecţi şi arhitectură, viaţa în comunism, banii româneşti de plastic şi personalităţile de pe bancnote, Ceauşescu, costurile Case Poporului, plata datoriei externe, Revoluţia din 1989 sau fapte de actualitate.

Oamenii, unii însoţiţi de copii, ascultă atenţi, pun întrebări şi răspund timizi, ca la şcoală, pentru a înţelege mai bine ce e cu România asta a noastră, misterioasă şi mereu surprinzătoare.

Turul se încheie cu turiştii degustând biscuiţi “Eugenia”, despre care un belgian spune că „este mai bună decât ciocolata noastră”, după 3 ore de umblat prin soarele arzător și cu doar o scurtă pauză de cafea, apă şi mers la toaletă.

Turiștii servesc câte o ”Eugenia” la finalul turului

Ce părere au turiştii străini despre România?

„Așa era și-n Suedia!”

Suedezul Peter

„Îmi place foarte mult Bucureştiul, pare o combinaţie unică a civilizaţiilor occidentală, latină, balcanică şi orientală”, spune suedezul Peter.

„Sunt deja de o săptămână în România şi am mai văzut şi alte oraşe, am fost şi la Castelul Bran, am învăţat şi câteva cuvinte.

Este frumos, îmi plac clădirile, dar e păcat că nu este totul renovat şi că nu este mai curat.

Am văzut că unele clădiri sunt reabilitate acum, dar încă existe multe închise, iar unele nu şi-au mai păstrat forma iniţială după finalizare”, mai spune Peter.

El susține că situaţia este asemănătoare cu cea din Stockholm din anii 60-70.

„Atunci s-a început o reabilitare majora a centrului oraşului, unde erau clădiri foarte vechi, de patrimoniu. S-a tras canalizare peste tot, s-au refăcut străzile, s-au renovat toate casele, s-au cheltuit mulţi bani. După ce s-a văzut că multă lume voia să construiască clădiri înalte şi să folosească materiale neconforme, s-a constituit o comisie care să aprobe fiecare lucrare din acea zonă protejată. Ea există şi astăzi şi este foarte greu să modifici ceva la casele din acea zonă”, a adăugat Peter.

El spune că o altă asemănare cu România este că nici Suedia nu a trecut la moneda euro, deși este în UE, ci și-a păstrat moneda națională.

”Noi folosim mai mult cardul, aşa că a fost plăcut să am în buzunare leii româneşti în aceste zile.

Singurul lucru neplăcut a fost să văd oameni aruncând ambalaje sau mucuri de ţigară pe jos şi nu înţeleg de ce fac acest lucru, chiar şi unde există coşuri de gunoi.

La noi nu se întâmplă aşa, pentru că se primesc amenzi uriaşe”, a adăugat Peter.

„Locuri murdare sunt și-n Marea Britanie….”

Ross este din Anglia și mi-a spus că a venit din curiozitate în România

Britanicul Ross a venit din curiozitate în România.

„Au mai fost prieteni de-ai mei aici, unora le-a plăcut Bucureştiul foarte mult, altora le-a displăcut. Cei din urmă au fost de părere că e aglomerat, poluat, murdar şi că nu ai prea multe lucruri de făcut. Aşa că am venit să îmi fac singur o părere. Mie îmi place, nu regret că am venit. Am văzut zone de oraş murdare şi în Marea Britanie, aşa că nu e problemă”, a spus el.

Ross susține că a venit cu o părere destul de rea despre români, dar și-a schimbat-o când a cunoscut oamenii.

„În ţara mea se vorbeşte foarte mult despre imigranţi, ţigani, hoţi, cerşetori, cei care fură locurile de muncă, acum chiar mai mult, pe fondul Brexitului”.

„Eu mi-am schimbat total părerea despre România şi despre români. E o ţară cu o istorie bogată, iar oamenii sunt primitori. Îmi place că mulţi vorbesc engleza sau o limbă străină, mai ales cei tineri, aşa că nu e greu să comunic, să cer indicaţii sau să aflu lucruri noi. Voi mai sta 3 zile în Bucureşti, apoi voi pleca pentru alte câteva la Chişinău, în Republica Moldova, oraş pe care sunt, de asemenea, curios să îl văd”, a adăugat Ross.

”Îmi pare bine că m-am alăturat turului, pentru că am aflat de la ghid multe lucruri despre istoria ţării şi diverse curiozităţi. Aş recomanda altor britanici să vină în România, iar celor cărora nu le-a plăcut prima dată, le-aş spune să mai vină încă o dată, să viziteze alte locuri, poate îşi schimbă părerea”, a mai spus britanicul.

O americancă își dorește să se stabilească în România

Joanna este din SUA și ar vrea să se mute în România

Americanca Joanna a ascultat cu atenţie tot ce a transmis ghidul, poate şi pentru că vrea să se mute, în viitor, în România.

„Deşi am venit abia de 2 zile, îmi plac foarte mult România, Bucureştiul. În zilele următoare voi mai merge în alte oraşe, la Braşov, Timişoara… Sunt profesoară şi aş vrea să mă mut în România şi să găsesc aici un post didactic. Aşa că pentru mine este atât o vacanţă, cât şi o sondare din punct de vedere profesional”, a spus Joanna.

„Sunt fascinată de istoria Balcanilor şi îmi plac locurile de aici, care au poveşti de spus şi tradiţii bogate, iar ghidul ne-a spus multe lucruri interesante.”

„Sunt multe clădiri vechi care îmi amintesc de cartiere din Franţa sau de oraşele mari din nordul Italiei, dar cred că s-ar putea face mai mult pentru conservarea lor. Eu locuiesc acum în Kosovo şi am venit trecând prin Bosnia şi Serbia”, a adăugat ea.

„Poate că Bucureştiul este poluat şi murdar, dar în Kosovo este şi mai rău, aşa că sunt obişnuită.”

Aş asemăna România cu Serbia, din punct de vedere al dezvoltării, dar ştiu că face parte din UE şi probabil că va avansa puternic în perioada următoare. Părerea mea este pozitivă”, a spus aceasta.

Grupul de turiști face o pauză de câteva minute la o cafenea de pe Calea Victoriei

Unul dintre turiști face o fotografie în Pasajul Villacrosse

Turiștii se plimbă prin Centrul Vechi din București

Turiștii admiră arhitectura clădirilor din Piața Universității

