Plaje lungi, cu nisip fin și șezlonguri gratuite

Cea mai mare atracție din Vrahos este plaja sa lungă, cu nisip fin și pietriș, care se întinde pe mai mulți kilometri și se unește cu plaja Loutsa. Apa limpede și intrarea lină în mare fac din această destinație un loc perfect pentru familiile cu copii mici.

„Apusurile de soare sunt spectaculoase, parcă soarele cade direct în mare”, spun turiștii. În plus, șezlongurile sunt gratuite, fiind necesară doar o consumație minimă.

„O plajă minunată, cu ape puțin adânci, ideală pentru copii! Servicii excelente și mâncare fantastică! Prețurile sunt foarte bune, iar porțiile sunt cu adevărat uriașe! Un loc curat și îngrijit”, a scris o altă turistă, într-o recenție pe TripAdvisor.

Foto: Captură ecran Google Maps

O destinație de vacanță fără aglomerație

Spre deosebire de alte destinații populare din Grecia, Vrahos se remarcă prin lipsa aglomerației, chiar și în sezonul de vârf. Atmosfera relaxată este completată de absența cluburilor de noapte zgomotoase, ceea ce face ca stațiunea să fie preferată de familii și de cei care caută liniște.

În plus, prețurile din restaurante și cafenele sunt mai accesibile decât în alte zone turistice grecești cunoscute.

Oaspeții pot alege dintre o varietate de opțiuni de cazare, de la apartamente și studiouri economice până la vile moderne cu vedere la mare. Majoritatea proprietăților sunt situate la doar câțiva pași de plajă, oferind camere cu aer condiționat, Wi-Fi gratuit și locuri de parcare, un avantaj major pentru cei care vin cu mașina personală.

Foto: Captură ecran Google Maps

Ce poți vizita în apropiere?

Pe lângă relaxarea de pe plajă, Vrahos oferă oportunități excelente pentru excursii. Printre cele mai populare destinații din zonă se numără orașul Parga, insulele Paxos și Antipaxos, dar și râul Acheron, situat în satul pescăresc Ammoudia.

Aceste locații sunt renumite pentru frumusețea lor naturală și pentru atmosfera autentic grecească. De asemenea, insula Lefkada, cu plajele sale celebre Porto Katsiki și Egremni, este la aproximativ două ore de mers cu mașina.

Pentru pasionații de sporturi nautice, Vrahos oferă diverse activități, inclusiv plimbări cu hidrobicicleta sau cu caiacul. Iar pentru cei care caută mai multă aventură, plajele din apropiere, precum Aloniki sau Ammoudia, sunt ideale în zilele cu valuri mari.

Restaurante, taverne și magazine cu prețuri bune în Vrahos

De-a lungul plajei și pe străzile din Vrahos există o mulțime de taverne tradiționale și restaurante care servesc preparate grecești autentice, de la pește proaspăt și fructe de mare la giros și suvlaki.

Multe localuri oferă mese pe terase cu vedere la mare, ideale pentru a admira apusurile spectaculoase. În plus, există magazine și mici supermarketuri care oferă produse de bază, iar pentru cumpărături mai ample, turiștii pot merge în orașele apropiate Preveza sau Parga.

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Cum ajungi la Vrahos

Vrahos este accesibil din România cu mașina, călătoria durând aproximativ 13 ore. Această opțiune le permite turiștilor să exploreze cu ușurință și alte destinații din zonă, precum și plajele ascunse din împrejurimi.

Dacă sunteți în căutarea unei destinații liniștite, departe de agitația stațiunilor populare, Vrahos este alegerea perfectă. Peisajele spectaculoase, prețurile accesibile și ospitalitatea localnicilor sunt doar câteva dintre motivele pentru care această stațiune de pe coasta de vest a Greciei devine tot mai populară printre turiști.

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