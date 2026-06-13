Destinațiile din Grecia pe care localnicii le frecventează pentru a scăpa de străini și aglomerația turistică

O femeie din Serbia, stabilită în Grecia și căsătorită cu un localnic a dezvăluit care sunt destinațiile preferate de greci în sezonul estival.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Deși Grecia este renumită pentru insulele sale, în 2026 mulți greci au ales să le evite din cauza prețurilor ridicate și a numărului mare de turiști. În schimb, cei care nu concep o vacanță fără insule preferă locații mai puțin populare precum Andros, Tinos, Paros, Kythnos, Ikaria, Agistri și Poros.

„Mulți greci încearcă să evite locurile turistice aglomerate și optează pentru regiuni mai liniștite”, a declarat aceasta. Printre aceste locuri se numără Parga, Sivota, Pilion și câteva zone din Peloponez, cum ar fi Gythio, Tolo, Finikounda și Porto Heli.

În nordul țării, o regiune atractivă și pentru turiștii români, localnicii vizitează des Vourvourou, Sarti, Kavala și câteva insule din nordul Mării Egee. După cum arată Blic, grecii își doresc vacanțe mai relaxate, departe de agitația marilor stațiuni turistice, optând pentru locuri cu o atmosferă autentică și un ritm de viață mai lent.

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