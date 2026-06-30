Lucrări de străpungere la 3 tuneluri montane

Întregul efort logistic este concentrat simultan pe două paliere majore de execuție: ridicarea a 9 viaducte de mare complexitate și realizarea lucrărilor de străpungere la 3 tuneluri montane de pe traseu, potrivit lui Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Într-o postare pe Facebook, acesta arată armata de oomeni și utilaje de pe șantier. Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz a înregistrat o creștere semnificativă a progresului fizic pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), tronsonul cuprins între localitățile Boița și Cornetu.

Deși autoritățile nu au emis încă Acordul Revizuit de Mediu pentru totalitatea celor 31,33 de kilometri ai acestei secțiuni montane, consorțiul a asigurat o mobilizare masivă pe sectoarele de drum unde cadrul legal permite deja execuția lucrărilor.

Stadiul real pe șantierul celor trei tuneluri

Operațiunile avansează în ritmuri diferite la cele trei tuneluri strategice de pe Secțiunea 2, în funcție de complexitatea geologică a fiecărui punct de atac. La tunelul Balota, structură proiectată pentru o lungime totală de 500 de metri, stadiul fizic actual se situează la un nivel preliminar de 3%, constructorii axându-se pe amenajarea portalului de acces și finalizând excavația primilor 27 de metri din galeria dreaptă.

La tunelul Robești, structură cu o lungime estimată la 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse integral de echipele tehnice, stadiul fizic global ajungând la aproximativ 36%.

La cel de-al treilea obiectiv subteran, tunelul Boița 1, care măsoară peste 240 de metri lungime, lucrările au atins pragul de 21% stadiu fizic. Muncitorii au reușit să excaveze până în prezent 26 de metri din galeria dreaptă și 106 metri din structura galeriei stângi.

În paralel cu galeriile subterane, activitatea este extrem de intensă în zonele destinate celor 9 viaducte. Stadiul fizic raportat pe acest segment variază considerabil, fiind cuprins între 14% și 87%, corelat direct cu etapele specifice de execuție din teren. Echipele de muncitori lucrează la forarea și turnarea piloților de adâncime, realizarea elevațiilor de beton și montarea elementelor metalice sau de beton din suprastructură.

În șase ani, din primăvara anului 2020, de când au început primele lucrări la autostrada Sibiu-Pitești, și până în prezent, doar aproximativ 44 de kilometri dintre cei 122,1 kilometri au fost deschiși traficului, adică mai mult de o treime. Alți 9,86 de kilometri, reprezentând secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș, vor fi finalizați în vara acestui an.

Practic, în acest an vor fi deschiși circulației în total aproape 54 de kilometri din viitoarea autostradă, ceea ce corespunde unei medii de 9 kilometri de autostradă pe an raportat la ultimii șase ani. Puțin, atât ca lungime, cât și ca așteptări.



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