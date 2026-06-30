Potrivit televiziunii publice ERT, majoritatea rezidenților au reușit să iasă la timp din acest imobil de patru etaje și șapte apartamente situat în cartierul Petralona, la un kilometru de Acropola din Atena.

Anterior, ERT a relatat despre o persoană dispărută, iar agenția de presă ANA – despre patru.

Inner city Athens looking like a small earthquake zone today with the collapse of a 4 storey apartment in Petralona, probably due to excavation work on a neighbouring property. Fortunately it seems the structural weakness was noticed in time for the residents to leave earlier. https://t.co/u9wl6HJ09f pic.twitter.com/ev0sWXCtjf — Nomadpossum 🐟🇬🇷 (@nomadpossum) June 30, 2026

„Echipe de pompieri sunt la faţa locului pentru a salva eventuale persoane blocate”, a declarat reprezentantul biroului de presă al pompierilor.

Imagini difuzate în direct de la fața locului arată resturi ale balcoanelor clădirii, precum și echipe de salvare și câini care încearcă să găsească posibile victime.

Cauzele prăbușirii imobilului nu sunt cunoscute cu exactitate deocamdată, dar planează suspiciuni asupra unor lucrări de construcție care erau în desfășurare pe un teren adiacent și care ar fi afectat structura de rezistență a clădirii. Potrivit viceprimarului responsabil cu protecția civilă în Atena, Andreas Grammatikoyannis, imobilul s-a prăbușit treptat.

Cinci persoane responsabile de acest șantier au fost reținute și sunt interogate de poliție.

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