Concedieri colective confirmate la Iași

Gigantul Lear Corporation, furnizor global de scaune și sisteme electronice, reduce semnificativ operațiunile din Iași, proces care include sute de concedieri colective și transferul unor proiecte majore către alte unități ale grupului. Potrivit Profit.ro, restructurarea vine în contextul declinului industriei auto europene și al reorganizării globale a companiei.

AJOFM Iași a confirmat că Lear Corporation a notificat oficial autoritățile cu privire la disponibilizările colective. Procesul a început în luna mai și se va încheia în toamna acestui an.

„Inițial au fost menționate 460 de persoane, însă numărul exact urmează să fie recalculat, pentru că o parte dintre angajați au plecat voluntar”, a declarat Adriana Sîrghie, purtătorul de cuvânt al AJOFM Iași.

Surse apropiate companiei au dezvăluit că relocarea producției este un factor central al restructurării. Proiectele derulate pentru Mercedes și Porsche vor fi transferate către alte fabrici ale grupului. Conform planului, producția pentru Mercedes va fi mutată până în septembrie 2026, iar cea pentru Porsche, până în octombrie 2026.

Reduceri și în alte puncte de lucru

La Lețcani, restructurările au început încă din primăvara lui 2025, iar în decembrie 2024 și ianuarie 2025 au avut loc alte concedieri colective, când 40 de angajați au fost disponibilizați, conform reprezentanților ITM Argeș. Aceste reduceri au afectat personalul din mai multe domenii, de la tehnicieni, la confecționeri textile și specialiști în calibrarea cablajelor auto.

Performanțe financiare și adaptări globale

Lear Corporation România SRL, cu sediul social în județul Argeș, activează pe piața locală de 26 de ani. Compania operează mai multe puncte de lucru, cele mai importante fiind în Pitești și Iași. În 2025, cifra de afaceri a scăzut cu 12,5% față de 2024, ajungând la 1,4 miliarde de lei. Totuși, compania a revenit pe profit, raportând un câștig de 4 milioane de lei, după pierderile de 4 milioane înregistrate anterior.

Datoriile au fost reduse semnificativ, de la 310 milioane de lei la 200 de milioane de lei, iar numărul total de angajați a scăzut de la 4.000 la 2.871 persoane până la finalul anului 2025. La nivel global, Lear Corporation operează în 36 de țări și generează anual venituri de peste 23 de miliarde de dolari.

În 2022, Lear Corporation a achiziționat Thagora Technology, o companie privată din Iași, specializată în tehnologia hardware și software pentru utilizarea materialelor. Această mișcare strategică ilustrează interesul grupului pentru inovație, chiar și în contextul restructurărilor semnificative din România.

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