Un pasager a povestit experiența la bordul avionului

André Schreyer, un pasager de 60 de ani din Thurgau, Elveția, nu s-a așteptat ca întoarcerea sa dintr-un weekend petrecut la Viena să se transforme într-o experiență terifiantă, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

„Când avionul trebuia să aterizeze la Altenrhein, pilotul a fost nevoit să renunțe la manevră din cauza vânturilor puternice”, a povestit André.

Momentul a declanșat panică printre cei 75 de pasageri aflați la bord.

„O rafală puternică a lovit avionul, care a început să se balanseze puternic. Mulți au țipat de frică, iar o tânără femeie a strigat: «Vom muri!»”, a relatat pasagerul.

După ce avionul a fost deviat spre Memmingen, călătoria a continuat cu dificultăți.

„Am așteptat mult timp în aer înainte de a ateriza, iar în Memmingen, situația nu a fost mai bună. Nu am primit niciun fel de hrană și am stat o oră pentru a aștepta un autobuz către Elveția”, a declarat André, conform Blick.

Abia la miezul nopții, pasagerii au ajuns în Altenrhein, deși aterizarea era planificată pentru ora 19.00.

„Cel puțin am ajuns cu bine”, a adăugat pasagerul.

Reacția companiei People’s Airline

Thomas Krutzler, CEO-ul People’s Airline, a confirmat incidentul pe baza unei solicitări din partea Blick.

„Decizia de a relua zborul a fost luată din cauza rafalelor de vânt. Siguranța pasagerilor nu a fost niciodată pusă în pericol”, a asigurat Krutzler.

El a explicat că avionul a survolat zona Sitterdorf înainte de a fi deviat spre Memmingen, unde a aterizat fără probleme.

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