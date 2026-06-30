Berea cu alcool revine pe stadioanele din România

Berea slab alcoolizată va putea fi consumată pe stadioanele din România, în urma adoptării marți, 30 iunie 2026, a unui proiect de lege ce modifică actele normative privind organizarea competițiilor sportive.

Noua legislație permite vânzarea băuturilor cu până la 5,5% alcool în arenele sportive, exclusiv în pahare de hârtie sau plastic, fără capac.

Berea cu alcool va putea fi comercializată pe stadioanele din România, după ce parlamentarii au votat legea în ultima zi înainte de vacanță.

Ce prevede noua lege privind comercializarea băuturilor în timpul competițiilor sportive

Proiectul de lege modifică Legea nr. 4/2008, care reglementa prevenirea și combaterea violenței în timpul evenimentelor sportive, precum și Legea nr. 60/1991 privind adunările publice. În plus, organizatorii competițiilor vor fi obligați să afișeze mesaje vizibile despre consumul responsabil de alcool.

Cine sunt parlamentarii care au susținute modificările legislative

Potrivit Spotmedia.ro, inițiativa legislativă a fost propusă de parlamentari neafiliați, alături de membri ai PSD, AUR, PNL, SOS România, UDMR, grupul Minorităților Naționale și UPR.

„Sunt un microbist, asta e un lucru bine știut. Nu știu, aici, au fost argumente pentru care s-a interzis acest lucru. (…) Există țări, dacă nu majoritatea țărilor din UE, care nu au interzisă vânzarea berii pe stadioane (…) Haideți să vedem care sunt argumentele și nu sunt închis cu o idee preconcepută din acest punct de vedere”, declarat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Consumul băuturilor alcoolice pe stadioane este reglementat strict

Deși inițiativa a fost aprobată, consumul de alcool pe stadioane va fi reglementat strict. Doar băuturile slab alcoolizate, cu o concentrație de maximum 5% alcool, vor putea fi comercializate, iar servirea acestora se va face în recipiente speciale, fără capac, pentru a evita eventualele incidente.

Această decizie aliniată cu practica din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană reprezintă un pas înainte pentru fanii sportului din România, dar și o provocare pentru organizatori, care vor trebui să asigure respectarea măsurilor de siguranță impuse de lege.

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