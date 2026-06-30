Berea cu alcool revine pe stadioanele din România

Berea slab alcoolizată va putea fi consumată pe stadioanele din România, în urma adoptării marți, 30 iunie 2026, a unui proiect de lege ce modifică actele normative privind organizarea competițiilor sportive.

Noua legislație permite vânzarea băuturilor cu până la 5,5% alcool în arenele sportive, exclusiv în pahare de hârtie sau plastic, fără capac.

Berea cu alcool va putea fi comercializată pe stadioanele din România, după ce parlamentarii au votat legea în ultima zi înainte de vacanță.

Ce prevede noua lege privind comercializarea băuturilor în timpul competițiilor sportive

Proiectul de lege modifică Legea nr. 4/2008, care reglementa prevenirea și combaterea violenței în timpul evenimentelor sportive, precum și Legea nr. 60/1991 privind adunările publice. În plus, organizatorii competițiilor vor fi obligați să afișeze mesaje vizibile despre consumul responsabil de alcool.

Cine sunt parlamentarii care au susținute modificările legislative

Potrivit Spotmedia.ro, inițiativa legislativă a fost propusă de parlamentari neafiliați, alături de membri ai PSD, AUR, PNL, SOS România, UDMR, grupul Minorităților Naționale și UPR.

„Sunt un microbist, asta e un lucru bine știut. Nu știu, aici, au fost argumente pentru care s-a interzis acest lucru. (…) Există țări, dacă nu majoritatea țărilor din UE, care nu au interzisă vânzarea berii pe stadioane (…) Haideți să vedem care sunt argumentele și nu sunt închis cu o idee preconcepută din acest punct de vedere”, declarat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Consumul băuturilor alcoolice pe stadioane este reglementat strict

Deși inițiativa a fost aprobată, consumul de alcool pe stadioane va fi reglementat strict. Doar băuturile slab alcoolizate, cu o concentrație de maximum 5% alcool, vor putea fi comercializate, iar servirea acestora se va face în recipiente speciale, fără capac, pentru a evita eventualele incidente.

Această decizie aliniată cu practica din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană reprezintă un pas înainte pentru fanii sportului din România, dar și o provocare pentru organizatori, care vor trebui să asigure respectarea măsurilor de siguranță impuse de lege.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
GSP.RO
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Nicușor Dan e nemulțumit că PNL a decis să nu mai susțină un guvern minoritar PSD. De ce nu vrea alegeri anticipate
Politică 17:57
Nicușor Dan e nemulțumit că PNL a decis să nu mai susțină un guvern minoritar PSD. De ce nu vrea alegeri anticipate
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului
Exclusiv
Politică 16:47
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului
Parteneri
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
Adevarul.ro
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt, votanții săi
Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. Exclusiv
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. Exclusiv
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cum s-a fotografiat Dan Negru în vacanța din Mauritius după ce soția lui, Codruța, a ajuns pe prima pagină în presă
Stiri Mondene 18:03
Cum s-a fotografiat Dan Negru în vacanța din Mauritius după ce soția lui, Codruța, a ajuns pe prima pagină în presă
Cât de implicat este Cornel Ilie în viața copiilor lui: „Încercăm să păstrăm un echilibru”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:54
Cât de implicat este Cornel Ilie în viața copiilor lui: „Încercăm să păstrăm un echilibru”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Orașul din România unde s-au resimțit 46 de grade la prânz. Atmosfera a fost sufocantă
ObservatorNews.ro
Orașul din România unde s-au resimțit 46 de grade la prânz. Atmosfera a fost sufocantă
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Mediafax.ro
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
S-au rupt norii!! Ploaia a facut ravagii
Redactia.ro
S-au rupt norii!! Ploaia a facut ravagii
Comunitatea medicală din Vâlcea este îndoliată. Doctorița Mioara Runcanu s-a stins din viață
KanalD.ro
Comunitatea medicală din Vâlcea este îndoliată. Doctorița Mioara Runcanu s-a stins din viață

Politic

Nicușor Dan e nemulțumit că PNL a decis să nu mai susțină un guvern minoritar PSD. De ce nu vrea alegeri anticipate
Politică 17:57
Nicușor Dan e nemulțumit că PNL a decis să nu mai susțină un guvern minoritar PSD. De ce nu vrea alegeri anticipate
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului
Exclusiv
Politică 16:47
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului
Parteneri
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”
Fanatik.ro
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație