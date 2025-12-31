Cum poți păcăli timpul doar cu geografia

Potrivit unei analize realizate de portalul Aero Routes, citată de publicația Bild, există 14 zboruri comerciale pe nouă rute non-stop care sunt programate să decoleze pe 1 ianuarie 2026, dar să aterizeze în 31 decembrie 2025.

Motivul este simplu. Pământul este împărțit în 24 de fusuri orare, iar între ele există Linia Internațională a Datei. Atunci când această linie este traversată în anumite direcții, calendarul dă înapoi cu o zi. Așa ajungi, la propriu, în anul trecut.

Cel mai scurt drum din 2026 în 2025

Cel mai spectaculos exemplu vine din Pacificul de Sud. Air New Zealand operează zborul NZ946 din Auckland, Noua Zeelandă, spre Rarotonga, în Insulele Cook. Zborul durează aproximativ trei ore și jumătate.

Avionul decolează pe 1 ianuarie, iar la aterizare, data oficială este din nou 31 decembrie. Un singur zbor, două date diferite în același itinerar.

Salturi în timp pe rutele lungi peste Pacific

Efectul apare și pe zboruri mult mai lungi. All Nippon Airways zboară din Tokyo Haneda spre Los Angeles, iar Cathay Pacific are mai multe curse din Hong Kong spre Los Angeles, San Francisco și Vancouver care produc același „salt” în calendar.

La listă se adaugă Hainan Airlines, cu ruta Shenzhen–Vancouver, și Starlux Airlines, din Taipei spre San Francisco. Toate aceste avioane pleacă în 2026 și aterizează în 2025.

Un caz aparte este cel al zborului United Airlines dintre Guam și Honolulu. Deși ambele destinații aparțin Statelor Unite, diferența de fus orar oferă pasagerilor șansa de a trăi, teoretic, două Revelioane.

Unde se rupe calendarul pe o distanță de 120 de kilometri

Cele mai multe zboruri care „dau timpul înapoi” sunt operate de Samoa Airways. Mai multe curse zilnice leagă Apia, din Samoa, de Pago Pago, din Samoa Americană. Distanța este de doar 120 de kilometri, dar Linia Internațională a Datei trece exact între cele două insule.

Rezultatul este simplu. Pleci într-un an și ajungi în altul, după un zbor mai scurt decât un drum București–Cluj.

Zborurile cu care „sari” direct în viitor

Dacă însă vrei ca anul să se termine mai repede, direcția ta trebuie să fie spre est. Zborurile care traversează mai multe fusuri orare în această direcție pot face ca 31 decembrie să dispară aproape complet. De exemplu, pasagerii care pleacă pe 31 decembrie din Europa spre Asia de Est ajung pe 1 ianuarie, în noul an. La fel se întâmplă pe rutele dintre America de Nord și Asia sau Oceania, unde diferențele de timp sunt și mai mari.

Un zbor din Los Angeles spre Tokyo sau din New York spre Hong Kong poate transforma o noapte de Revelion într-o simplă dată din calendar. Fără artificii, fără numărătoare inversă. Anul vechi rămâne în urma avionului, undeva deasupra Pacificului.

Poți face asta și din România?

Pentru pasagerii din România, vestea proastă este că nu există niciun zbor direct de pe aeroporturile românești care să permită acest efect de Revelion. Nicio rută din București sau din alte orașe nu traversează Linia Internațională a Datei.

România este conectată aerian cu Europa, Orientul Mijlociu și câteva destinații mai îndepărtate, dar nu are curse directe spre Pacificul de Sud sau spre fusurile orare extreme unde calendarul poate fi „întors”. Singura variantă ar fi una cu escale. De exemplu, un zbor din București spre un mare hub asiatic sau nord-american, urmat de o cursă care traversează Pacificul. Abia atunci ai putea spune că ai plecat din 2026 și ai ajuns în 2025. Sau invers.

Deși nu poți să schimbi nimic din ce a fost și nici să repari nimic din ce urmează, măcar pentru câteva ore poți spune că ai avut de ales și ai reușit să păcălești timpul.



