Comparabil cu zgomotul alb, cunoscut pentru efectele benefice pe care le are asupra somnului şi utilizat în acest scop de zeci de ani, zgomotul roz oferă la rândul său o serie de avantaje în ceea ce privește somnul, concentrarea și relaxarea.

Totuși, este esențial să fie folosit în mod responsabil pentru a evita posibilele efecte negative pe care le poate avea asupra sănătății. Ce este zgomotul roz, cum trebuie utilizat în mod adecvat și avantajele pe care le are asupra somnului le vei putea afla citind acest articol.

Ce este zgomotul roz

Termenul de zgomot roz se referă la un tip de terapie prin sunet, care poate îmbunătăți calitatea somnului și poate stimula memoria și concentrarea. Din punct de vedere științific, zgomotul roz, cunoscut și sub denumirea de zgomot 1/f, este un zgomot fractal sau fracțional. Este vorba despre un semnal sau un proces care are un spectru de frecvență mai echilibrat decât zgomotul alb, în care puterea spectrală scade invers proporțional cu frecvența.

Cu alte cuvinte, zgomotul roz are mai multă energie în frecvențele joase și mai puțină în cele înalte, ceea ce îl face să fie perceput mai uniform și mai natural de urechea umană. În aceste condiții, zgomotul roz reprezintă o opțiune mai liniștitoare pentru unii oameni. Acesta are un ton mai scăzut decât zgomotul alb, are încă toate sunetele audibile, dar frecvențele inferioare sunt amplificate, iar frecvențele mai înalte sunt diminuate. Cheia zgomotului roz este aceea că frecvențele mai înalte sunt mai puțin intense, calitate care îl face mai confortabil pentru ascultare prelungită și mai puțin obositor pentru urechea umană. aflăm de la specialiștii de la WebMD.

Cum funcționează zgomotul roz

Zgomotul roz este un sunet constant în fundal. Acesta filtrează sunetele care pot distrage atenția, cum ar fi oamenii care vorbesc tare sau mașinile care trec pe stradă. Acest tip de zgomot funcționează prin distribuirea energiei sonore într-un mod care scade odată cu frecvența. Acest lucru înseamnă că, pentru fiecare octavă de frecvență, puterea zgomotului scade la jumătate. Adică, fiecare interval de octavă poartă o cantitate egală de energie a sunetului.

Zgomotul roz este adesea asemuit cu o serie de sunete naturale, cum ar fi cele ale apei și vântului

Spre exemplu, frecvențele joase, cum ar fi cea de 100 Hz, vor avea o energie mai mare comparativ cu frecvențele mai înalte, precum cea de 1000 Hz. Această caracteristică face ca zgomotul roz să fie perceput mai plăcut și mai natural, asemănându-se cu sunetele din natură, cum ar fi ploaia ușoară, valurile mării sau vântul care suflă prin frunze. Este unul dintre cel mai des întâlnite semnale în sistemele biologice, iar culoarea care i se atribuie provine de la lumina roz care se poate vizualiza în spectrul puterii.

Exemple de zgomote roz

Zgomotul roz este adesea asemuit cu o serie de sunete naturale, cum ar fi cele ale apei și vântului. Astfel, un zgomot roz poate fi reprezentat de valurile mării sau ale oceanului care se sparg pe o plajă, o ploaie ușoară, căderea de apă a unei cascade, un râu ori frunzele foșnind în copaci. De asemenea, multe cântece sau segmente de vorbire conțin elemente de zgomot roz.

Cercetătorii au observat modele similare cu zgomotul roz în segmente scurte ale cântecelor de păsări, precum și în unele peisaje sonore urbane. În același timp, zgomotele urbane, cum ar fi traficul se spune că sunt similare cu zgomotul roz. Deoarece zgomotul roz seamănă cu multe sunete din viața de zi cu zi, terapeuții îl folosesc adesea pe post de instrument pentru a trata tulburările de auz, tinitusul (senzația de zumzet) sau țiuitul în urechi, precizează experții de la Sleep Foundation.

Zgomotul roz este adesea folosit ca zgomot de fundal sau de control, deoarece s-a demonstrat științific că distrage mai puțin atenția decât alte tipuri de zgomot. Potrivit sursei citate, un studiu realizat în acest an a arătat faptul că participanții au devenit mai puțin stresați după ce au ascultat un tip de zgomot roz spre deosebire de sunetele tipice ale unei secții de terapie intensivă.

Cum ne poate ajuta zgomotul roz

În general, terapia cu sunete este folosită pentru îmbunătățirea calității somnului. Există, însă, o mulțime de dovezi potrivit cărora utilizarea sunetului pentru a acoperi zgomotele de fundal poate ajuta oamenii să doarmă mai bine, dar majoritatea acestor cercetări au fost făcute pe zgomotul alb. Un studiu a constatat că zgomotul alb îi ajută pe pacienții din spital să adoarmă cu 40% mai repede, iar pe bebeluși să doarmă mai bine, în timp ce pe copii îi poate ajuta să se concentreze mai bine la școală.

Cu toate acestea, și zgomotul roz are beneficii asupra somnului și poate, totodată, să stimuleze memoria deoarece amintirile noastre sunt stocate atunci când ne aflăm în etapa de somn profund al ciclului de somn. În cadrul unui studiu din 2017 a fost analizat efectul pe care îl are zgomotul roz asupra somnului la un grup format din 13 adulți în vârstă. S-a constatat că ascultarea zgomotului roz în timp ce dormi a crescut activitatea undelor lente în creier, care este asociată cu somnul profund.

Un studiu similar efectuat cu un an înainte a arătat că zgomotul roz a îmbunătățit somnul și memoria la adulții mai tineri care trăgeau un pui de somn în timpul zilei. Nu în ultimul rând, cercetătorii au observat că expunerea la zgomotul roz ar putea duce la un somn mai profund, la un somn de mai lungă durată și la îmbunătățirea memoriei, relatează site-ul Very Well Health.

Ce culori mai au zgomotele

Acum, că am vorbit despre ce este zgomotul roz și cum ne poate ajuta acesta, trebuie să știi că există și alte culori printre sunete, fiecare având propriile caracteristici și un rol bine definit.

Pictogramă vectorială cu spectrul de culori al zgomotelor

Iată care sunt aceste zgomote și câteva dintre beneficiile fiecăruia:

Zgomotul alb

Este cel mai popular și cel mai des folosit zgomot. Reprezintă în mod egal toate frecvențele din spectrul sonor. Poate fi intens și înalt, precum un ventilator, un aparat de aer condiționat sau un aspirator. Este bun pentru a masca zgomotele de fond, poate ajuta la îmbunătățirea calității somnului și a performanțelor profesionale, îi ajută pe bebeluși să adoarmă mai ușor și reduce plânsul acestora și simptomele de ADHD, potrivit site-ului WebMD.

Zgomotul roz

Este un sunet constant de fundal. Filtrează tot ceea ce poate distrage atenția, cum ar fi mașinile de pe stradă, vocile oamenilor sau alte sunete, astfel încât să nu-ți întrerupi somnul. La fel ca zgomotul alb, zgomotul roz este un sunet de fond, care te poate ajuta să ai un somn mai bun, cu deosebirea că folosește unde sonore mai profunde și mai joase. În plus, este mai consistent ca frecvență, efectul lui putând fi asemănat cu cel al ploii, al adierii de vânt printre frunzele copacilor sau al valurilor mării. Oferă o stare de calm prin sunetele de frecvență joasă.

Zgomotul maro

Denumit și zgomot roșu, zgomotul maro produce un sunet mai profund și are un ton asemănător bass-ului. Spre deosebire de zgomotul roz, nivelul sunetului (decibeli) în cazul zgomotului maro scade pe măsură ce frecvența crește. Este similar cu zgomotul de ploaie torențială constantă sau cu cel al unui duș cu presiune mare. Unele aplicații de somn folosesc acest sunet în loc de zgomot roz pentru a-i oferi un efect mai profund și mai granulat. Studiile au arătat că zgomotul maro poate ameliora simptomele tinitusului sau țiuitului în urechi. În plus, îmbunătățește gândirea.

Zgomotul albastru

Zgomotul albastru este opusul zgomotului maro. Acesta conține toate frecvențele audibile, dar frecvențele înalte sunt amplificate. Sună puțin mai strident decât zgomotul roz și cel alb, fiind asemănător cu zgomotul de șuierat pe care îl auzi atunci când este pornit un pulverizator de apă. Pentru majoritatea oamenilor, zgomotul albastru sună dur, nefiind o opțiune pentru susținerea somnului. Cu toate acestea, unele persoane îl consideră util.

Zgomotul violet

Şi acesta este radical diferit de zgomotul maro. Volumul crește pe măsură ce crește frecvența și câștigă putere mai repede comparativ cu zgomotul albastru. Este unul dintre cele mai înalte zgomote de culoare, fiind adesea folosit pentru a trata tinitusul, o afecțiune care provoacă zgomot puternic la una sau la ambele urechi.

Zgomotul gri

Acesta produce zgomot la frecvențe mai mari și mai joase, dar nu atât de mult la frecvențele medii. Este similar cu zgomotul alb, dar mai echilibrat.

Zgomotul verde

Acest zgomot prezintă frecvențe medii mai puternice și este asemănător cu unele sunete din natură, cum ar fi un râu sau oceanul. Zgomotul verde este mai liniștitor comparativ cu zgomotul alb și îi poate ajuta pe oamenii care suferă de anxietate să doarmă mai bine.

Atenție! Indiferent de zgomotul pe care îl ascultați, acesta poate fi dăunător pentru sănătatea ta dacă este ascultat la un volum prea mare. Dacă asculți orice sunet, în special la căști, asigură-te că o faci la un volum decent, sigur și confortabil și că acorzi o pauză urechilor. Spre exemplu, poți seta ca aplicația de zgomot să se oprească după un anumit timp pentru ca, în cazul în care adormi, acesta să nu ruleze toată noaptea.

