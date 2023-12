Zile libere în ianuarie 2024

Calendar orotodox ianuarie 2024

Zilele libere sunt un prilej de bucurie atât pentru copii, cât și pentru adulți și pot reprezenta pentru mulți dintre un prilej de a petrece mai mult timp împreună cu prietenii și familia.

Luna ianuarie 2024 este prima luna din an și mulți dintre noi ne dorim ca vacanța de sărbători să se prelungească mai mult, așadar primele zile libere din an sunt binevenite. Iată care este calendarul lunii ianuarie și care sunt sărbătorile importante:

1 L (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum – Anul Nou) (Nu se fac nunți)

2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Nu se fac nunți)

3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harți. Nu se fac nunți)

4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți)

5 V Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți)

6 S (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunți)

7 D † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9

8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica

9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei

10 M Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei; (Post. Nu se fac nunți)

11 J † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie

12 V Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia (Post. Nu se fac nunți)

13 S Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; (Sâmbăta după Botezul Domnului)

14 D Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei; Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10

15 L Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul

16 M Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul

17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

18 J † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei

19 V Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post. Nu se fac nunți)

20 S †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim;

21 D Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma. Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 8, voscr. 11

22 L Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

23 M Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic

24 M Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum – Ziua Unirii Principatelor Române) (Post. Nu se fac nunți)

25 J †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului

26 V †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan (Post. Nu se fac nunți)

27 S † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ.

28 D Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul. Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 1, voscr. 1

29 L Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

30 M †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei

31 M Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan (Post. Nu se fac nunți)

Vezi întregul calendar orotodox 2024.

Zile libere în ianuarie 2024

În luna ianuarie 2024 sunt 5 zile libere oficial, doar că, dintre acestea, două pică în weekend. Mai exact, zilele de Bobotează și Sfântul Ion, care de anul acesta sunt zile libere, vor pica sâmbătă și duminică.

Zile libere în ianuarie 2024

1 ianuarie – Anul Nou -luni

2 ianuarie – A doua zi după Anul Nou – marți

6 ianuarie – Bobotează -sâmbătă

7 ianuarie – Sfântul Ion -duminică

24 ianuarie – Ziua Principatelor Române (Mica Unire) – miercuri

Când se termină vacanța de iarnă 2023-2024

Dacă pentru cei mai mulți dintre angajați, vacanța de iarnă se termină pe 2 ianuarie, elevii se bucură de alte câteva zile în plus.

Copiii din învățământul preuniversitar – respectiv copiii de la grădinițe, clasele primare, gimnaziu și liceu încep vacanța de iarnă de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024.

De pe 8 ianuarie, care este prima zi de școală din 2024, va începe modulul 3 din calendarul anului școlar 2023-2024. Modulul 3 va dura până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz.

Următoarea vacanță pentru copii va fi în luna februarie. Este vacanță pentru o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județele/al municipiului București. Potrivit informațiilor Ministerului Educației, săptămâna în care elevii din fiecare județ vor avea programată „vacanța de schi” este în perioada 12 februarie 2024 – 3 martie 2024.

Minivacanțe în 2024

Prima minivacanță posibilă este în perioada 1-6 mai. Ziua de 1 mai pică într-o miercuri, ziua de vineri 3 mai este liberă pentru că este Vinerea Mare, iar 6 mai este a doua zi de Paști. Cea de-a doua minivacanță posibilă este în perioada 15 august – 18 august. Ziua de 15 august pică într-o zi de joi și, foarte probabil, se va face punte cu weekendul 17-18 august.

Vezi ce zile libere oficiale sunt în 2024!

Care sunt angajații care beneficiază de zile libere plătite

Anul 2024 începe cu 5 zile libere în luna ianuarie, iar în total, pe tot parcursul anului, sunt 17 libere, cu două mai mult decât anul trecut. Spre deosebire de alte state ale Uniunii Europene, România are mai puține zile libere legale. Belgia, Lituania sau Cipru au încă din anii trecuți 17 -18 zile libere pe an, iar Elveția are chiar 28.

În funcție de domeniul de activitate, în anumite zile libere angajații pot fi chemați la serviciu. Potrivit Codului muncii, angajații care nu pot beneficia de zi liberă de sărbătorile legale trebuie să primească compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile de către angajator.

În cazul în care nu se acordă zile libere în 2024, angajații beneficiază de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Angajatorii care nu respectă prevederile legii privind zilele libere legale riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Concediul de odihnă este cel mai comun beneficiu al salariatului și pornește de la un minimum de 20 de zile. De regulă, majoritatea companiilor oferă 21 de zile de concediu, însă multe companii pot acorda zile de odihnă suplimentare.

Salariații au și dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată. De exemplu, angajatul își poate lua concediu fără plată pentru pregătirea și susținerea lucrării de diplomă în învățământul superior. Totodată, pentru situații personale, angajații pot beneficia de concedii fără plată sau învoiri. În aceste cazuri este nevoie de aprobarea angajatorului.

Zile libere pentru situații speciale

Salariații pot primi zile libere plătite pentru evenimente speciale în familie sau pentru alte situații după cum urmează:

căsătoria salariatului – 5 zile (cinci zile lucrătoare)

nașterea unui copil – 5 zile (cinci zile lucrătoare). La acestea se pot adăuga alte 10 zile libere (zece zile lucrătoare) dacă angajatul a urmat un curs de puericultură (concediu paternal)

căsătoria unui copil – 3 zile

schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reședinței – 5 zile (lucrătoare)

decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 3 zile

decesul bunicilor, fraților, surorilor – 1 zi

schimbarea domiciliului în aceeași localitate– 3 zile lucrătoare

îngrijirea sănătății copilului – 1 zi (pentru familiile cu 1 sau 2 copii) și 2 zile (pentru familiile cu cel puțin 3 copii)

În situațiile în care evenimentele de mai sus apar în timpul efectuării concediului de odihnă acesta se suspendă și va continua după efectuarea zilelor libere plătite.

Sursă foto – Shutterstock.com

