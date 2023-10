Ce este calendarul ortodox

Calendarul ortodox sau calendarul bisericesc constă dintr-o serie de cicluri în funcție de sărbătorile religioase care sunt celebrate în Biserica Ortodoxă. Conform orthodoxwiki.org există trei calendare care se folosec în cadrul Bisericii Ortodoxe: Calendarul iulian (stil vechi); Calendarul iulian revizuit (stil nou); Calendarul gregorian (stil nou).

Unde se folosesc calendarele

Calendarul iulian a fost adoptat de Bisericile Ortodoxe din Ierusalim, Rusia, Serbia, Georgia, Polonia, Sinai, Ucraina, Japonia.

Calendarul iulian revizuit a fost adoptat în Constantinopol, Alexandria, Antiohia, România, Bulgaria, Cipru, Grecia, Albania, Cehia, Slovacia și de către Biserica Ortodoxă din America, acestea numindu-se biserici pe stil nou.

Calendarul gregorian a fost adoptat de Bisericile Ortodoxe din Finlanda și Estonia.

Sărbători și sfinți din calendar cu cruce roșie și cruce neagră

A rămas o tradiție ca un sfânt care a fost cunoscut și a activat într-una dintre provinciile românești să fie trecut în calendarul din zona din care făcea parte cu cruce roșie. Diferența dintre sărbătorile cu cruce roșie și sărbătorile cu cruce neagră, din punct de vedere liturgic, este dată de bogăția și solemnitatea slujbelor. Astfel, sunt cunoscute:

Sărbători mari – praznice împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și ale sfinților importanți. Acestea sunt trecute cu cruce roșie încadrată de cerc sau paranteze, semn distinctiv pentru importanța slujbei;

Sărbătorile sfinților cu priveghere și polileu – acestea sunt trecute fie cu crucea roșie, fie cu cruce neagră cu o singură paranteză;

Sărbătorile sfinților fără priveghere – sunt marcate în calendar cu o cruce simplă; Sărbătorile sfinților mai puțin însemnați – sunt de două feluri: cu sau fără Doxologie Mare la Utrenie, iar în calendar sunt trecute cu cruce neagră.

Ce înseamnă praznic în calendarul ortodox

Praznic, praznicul sau prăznuire, prăznuirea este ziua în care Biserica sărbătorește un eveniment din istoria mântuirii, un sfânt sau sfinte moaște. Praznicul este o comemorare liturgică și spirituală a Bisericii la care se cântă în slujbele Bisericii rugăciuni și imnuri.

Ce înseamnă acatist

Acatistul este un imn de laudă ce îi este închinat lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau unuia dintre sfinți. Denumirea (“ακαθιστος” în limba greacă) vine prin adăugarea unui a privativ la verbul “καθιξω”, “a sta jos”, “a ședea”, pentru a se arăta că în timpul acestei cântări nu se stă jos, pe scaun, ci în picioare.

De ce Anul Nou Bisericesc începe la 1 septembrie

Data de 1 septembrie pentru începutul anului bisericesc a fost împrumutată de la evrei. Ei sărbătoreau pe 1 septembrie anul civil, potrivit Sinaxarului din Mineiul zilei de 1 septembrie. Evreii încep calendarul cu luna septembrie, luna Tișri, iar în această primă zi ei se odihneau și aduceau Domnului ardere de tot. Potrivit tradiției, Mântuitorul Iisus Hristos și-a început activitatea pe 1 septembrie, atunci când a intrat în sinagogă și a citit cuvitele prorocului Isaia, potrivit basilica.ro.

Începutul Anului Nou bisericesc la 1 septembrie a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea. Ei au stabilit această dată de sărbătoare ca un început al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor.

Zile de Post și Posturi în Calendar Ortodox 2024

Miercurile și vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, însemnate;

Ajunul Bobotezei – 5 ianuarie;

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezatorul – 29 august;

Înălțarea Sfintei Cruci – 14 septembrie;

Postul Sfintelor Paști – 18 martie – 04 mai;

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel – 27 iunie – 28 iunie;

Postul Adormirii Maicii Domnului – 1 august – 14 august;

Postul Nașterii Domnului – 14 noiembrie – 24 decembrie.

Când nu se fac nunți în 2024

În anul 2024 nu se fac nunți în următoarele zile:

În toate zilele de post de peste an;

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora;

În săptămâna lăsatului sec de carne – 10 martie – 16 martie;

Postul Sfintelor Paști – 17 martie – 05 mai;

În Săptămâna Luminată – 06 mai – 12 mai;

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel – 27 iunie – 28 iunie;

În Postul Adormirii Maicii Domnului – 1 august – 15 august;

În postul Nașterii Domnului – 14 noiembrie – 24 decembrie;

În perioada de la Crăciun până la Bobotează – 25 decembrie – 6 ianuarie.

Zile și sărbători legale în care nu se lucrează

1 și 2 ianuarie – Anul Nou;

1 mai – Ziua Internațională a muncii;

05 mai și 06 mai – prima si a doua zi de Paști;

23 iunie și 24 iunie, prima și a doua zi de Rusalii;

15 august – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie – Sfântul Andrei;

1 decembrie – Ziua Națională;

25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun.

2024 este an bisect – ce înseamnă

În calendarul gregorian, 2024 va fi an bisect. Va începe într-o zi de luni și va fi al 2024-lea an de după Hristos din mileniul al III-lea și din secolul al XXI-lea, precum și al 5-lea an din deceniul 2020-2029.

Ziua de 29 februarie apare în calendar o dată la patru ani, acel an fiind denumit și „bisect”. Anii bisecţi sunt cei care au o zi în plus adăugată pentru a păstra anul calendaristic sincronizat cu anul astronomic sau cu cel sezonier.

Cum calculezi că un an este bisect

Algoritmul pentru un an bisect este simplu și trebuie să respecte trei condiții:

anul să fie divizibil cu 4;

anul să nu fie divizibil cu 100;

anul să fie divizibil cu 400.

Anul 2020 a fost ultimul an bisect, când luna februarie a avut 29 de zile.

Calendar ortodox ianuarie 2024

1 L (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum – Anul Nou) (Nu se fac nunți)

2 M Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Nu se fac nunți)

3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harți. Nu se fac nunți)

4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți)

5 V Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți)

6 S (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunți)

7 D † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9

8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica

9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei

10 M Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei; (Post. Nu se fac nunți)

11 J † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie

12 V Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia (Post. Nu se fac nunți)

13 S Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; (Sâmbăta după Botezul Domnului)

14 D Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei; Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10

15 L Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul

16 M Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul

17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

18 J † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei

19 V Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post. Nu se fac nunți)

20 S †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim;

21 D Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma. Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 8, voscr. 11

22 L Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

23 M Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic

24 M Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum – Ziua Unirii Principatelor Române) (Post. Nu se fac nunți)

25 J †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; † Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului

26 V †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan (Post. Nu se fac nunți)

27 S † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ.

28 D Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul. Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 1, voscr. 1

29 L Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

30 M †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei

31 M Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan (Post. Nu se fac nunți)

Calendar ortodox februarie 2024

1 J Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți)

2 V (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

3 S Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana

4 D Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie. Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege); Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 2, voscr. 2

5 L Sf. Mc. Agata și Teodula

6 M Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare

7 M Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada (Post. Nu se fac nunți)

8 J Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia

9 V Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor (Post. Nu se fac nunți)

10 S †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina

11 D Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ. Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 3, voscr. 3

12 L Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea

13 M Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei

14 M Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam (Post. Nu se fac nunți)

15 J Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior

16 V Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului (Post. Nu se fac nunți)

17 S Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria

18 D Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei. Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4

19 L Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia

20 M Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion

21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți)

22 J Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol

23 V Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post. Nu se fac nunți)

24 S † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

25 D Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Începutul Triodului). Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5

26 L Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca

27 M Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu

28 M Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patr. Alexandriei (Harți)

29 J †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea

Calendar ortodox martie 2024

1 V Sfanta Mucenita Evdochia; Canonul cel Mare

2 S Sfantul Teodot, Sfantul Nicolae Planas; Canonul cel Mare

3 D Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc – Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 6, voscr. 6.

Pilda Fiului Risipitor – Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 6, voscr. 6

Duminica nr: 1

4 L Sfantul Gherasim de la Iordan; Sambata Sfantului Teodor Tiron – pomenirea mortilor

5 M Sfantul Mucenic Conon din Isauria

6 M Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Post)

7 J Sfintii Mucenici Episcopi din Cherson; Sfantul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului

8 V Sfantul Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei (Post)

9 S † 40 de mucenici, in Sevastia Armeniei

10 D Sfintii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton si Crescent – Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 7, voscr. 7.

Duminica Infricosatoarei Judecati – Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 7, voscr. 7

Duminica nr: 2

11 L Sfantul Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Pomenirea mortilor (Dezlegare la oua, lapte, branza)

12 M Sfantul Teofan Marturisitorul; Sfantul Simeon Noul Teolog

13 M Aducerea moastelor Sfantului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfanta Ipomoni

14 J Sfantul Benedict din Nursia

15 V Sfantul Mucenic Agapie si cei sapte mucenici

16 S Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul

17 D Sfantul Alexie – Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 8, voscr. 8

Duminica Lasatului sec de branza – Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 8, voscr. 8

Duminica nr: 3

18 L Sfantul Chiril al Ierusalimului; Pomenirea mortilor

19 M Sfintii Mucenici Hrisant si Daria

20 M Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Post)

21 J Sfantul Ierarh Iacob Marturisitorul

22 V Sfantul Vasile de Ancira, Sfanta Drosida

23 S Sfantul Mucenic Nicon (Dezlegare la ulei si vin)

24 D Sfantul Cuvios Zaharia – Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 1, voscr. 9

24 D Sfantul Cuvios Zaharia – Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 1, voscr. 9 Duminica Ortodoxiei – prima Duminica din Postul Mare – Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 1, voscr. 9 Duminica nr: 4

25 L † Buna Vestire – dezlegare la peste

26 M Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

27 M Sfanta Mucenita Matroana din Tesalonic

27 M Sfanta Mucenita Matroana din Tesalonic 28 J Sfantul Cuvios Ilarion cel Nou

29 V Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor; Denia Canonului Mare

30 S Sfantul Cuvios Ioan Scararul

Dezlegare la ulei si vin

Dezlegare la ulei si vin 31 D Sfantul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei; Denia Acatistului Bunei Vestiri – Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 2, voscr. 10

Duminica Sfantului Grigorie Palama – Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 2, voscr. 10

Duminica nr: 5

Calendar ortodox aprilie 2024

1 L Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca

2 M Sfantul Cuvios Tit, facatorul de minuni

3 M Sfantul Nichita Marturisitorul

4 J Sfantul Iosif, scriitorul de cantari

5 V Sfintii Mucenici Agatopod si Teodul

6 S † Sfantul Eutihie, patriarhul Constantinopolului

7 D Sfantul Mucenic Caliopie – Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 3, voscr. 11

Duminica Sfintei Cruci – Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 3, voscr. 11 . Duminica nr: 1

. 8 L Pomenirea Sfintilor Apostoli Irodion, Agav si Ruf; Sambata lui Lazar – pomenirea mortilor

9 M Sfantul Mucenic Eupsihie; Denie

10 M Sfintii Mucenici Terentie, African, Maxim si Pompie

11 J † Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfantul Mucenic Antipa; Sfantul Farmutie

12 V † Sfantul Mucenic Sava de la Buzau

13 S Sfantul Mucenic Artemon

14 D Sfantul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin – Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 4, voscr. 1

Predica la Duminica Sfantului Ioan Scararul – Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 4, voscr. 1 . Duminica nr: 2

. 15 L Sfintii Apostoli Aristarh, Pud si Trofim

16 M † Sfintele Pasti – Invierea Domnului; Sfintele Mucenite Agapi, Hionia si Irina

17 M † Sfantul Simeon, episcopul Persiei

18 J Sfantul Cuvios loan, ucenicul Sfantului Grigorie Decapolitul

19 V † Sfantul Cuvios loan Paleolavritul

20 S † Sfantul Teotim, Episcopul Tomisului

21 D † Sfantul Mucenic Ianuarie – Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 5, voscr. 2

Predica la Duminica Sfintei Maria Egipteanca – Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 5, voscr. 2 . Duminica nr: 3

. 22 L Sfantul Cuvios Teodor Sicheotul

23 M † Sfantul Mucenic Gheorghe

24 M † Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici si Iosif din Maramures; Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum

25 J † Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului; Sfantul Evanghelist Marcu

26 V Sfantul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfintii Mucenici Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis

27 S Sfantul Apostol Simeon, ruda Domnului

28 D † Sfintii Apostoli Iason si Sosipatru – Ap. Filipeni IV, 4-9Ev. Ioan XII, 1-18

Predica la Duminica Floriilor – Ap. Filipeni IV, 4-9Ev. Ioan XII, 1-18

Duminica nr: 4

29 L Saptamana Patimilor – Lunea Mare (Denie); Sfintii Noua Mucenici din Cizic

30 M Saptamana Patimilor – Martea Mare (Denie); Sfantul Apostol Iacov

Calendar ortodox mai 2024

1 M Talcuirea Evangheliei din Miercurea Mare (Denie); Sfantul Proroc Ieremia

2 J † Joia din Saptamana Patimilor (Denia celor 12 Evanghelii); Aducerea moastelor Sfantului Atanasie cel Mare; Sfantul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului (Post)

(Post) 3 V † Vinerea Mare – moartea si ingroparea Domnului (Zi aliturgica. Denia Prohodului Domnului); Sfantul Irodion de la Lainici, Sfintii Mucenici Timotei si Mavra (Post negru)

4 S Coborarea la iad a Mantuitorului; Sfanta Mucenita Pelaghia

5 D Sfanta Irina – Ap. Fapte I, 1-8Ev. Ioan I, 1-17. Predica la Invierea Domnului – Ap. Fapte I, 1-8Ev. Ioan I, 1-17 Duminica nr: 1

6 L Sfintele Pasti; Darul Invierii; Sfantul si Dreptul Iov

7 M † Sfintele Pasti; Invierea Domnului – sarbatoarea luminii si a bucuriei; Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim

8 M † Sfantul Apostol si Evanghelist loan (Harti)

9 J Sfantul Proroc Isaia; Aducerea moastelor Sfantului Ierarh Nicolae la Bari

10 V Izvorul Tamaduirii; Sfantul Simon Zilotul (Harti)

11 S Sfantul Mucenic Mochie; Sfintii Metodie si Chiril, luminatorii slavilor

12 D † Sfantul Ioan Valahul – Ap. Fapte V, 12-20Ev. Ioan XX, 19-31glas 1, voscr. 1. Apostolul Toma a fost necredincios? – Ap. Fapte V, 12-20Ev. Ioan XX, 19-31glas 1, voscr. 1

Duminica nr: 2

13 L Sfanta Mucenita Glicheria

14 M Sfantul Mucenic Isidor

15 M † Sfantul Pahomie cel Mare; Sfantul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

Dezlegare la peste

Dezlegare la peste 16 J † Sfantul Cuvios Teodor cel Sfintit; Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria Putnei

17 V Sfantul Apostol Andronic (Dezlegare la peste)

18 S Sfantul Mucenic Teodot

19 D Sfantul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei – Ap. Fapte VI, 1-7Ev. Marcu XV, 43-47XVI, 1-8glas 2, voscr. 3 . Femeile Mironosite – Ap. Fapte VI, 1-7Ev. Marcu XV, 43-47XVI, 1-8glas 2, voscr. 3

Duminica nr: 3

. Femeile Mironosite – Ap. Fapte VI, 1-7Ev. Marcu XV, 43-47XVI, 1-8glas 2, voscr. 3 Duminica nr: 3 20 L Sfanta Lidia; Sfantul Mucenic Talaleu

21 M † Sfintii Imparati Constantin si Elena

22 M Sfantul Mucenic Vasilisc (Dezlegare la peste)

23 J Sfantul Cuvios Mihail Marturisitorul, episcopul Sinadei

24 V Sfantul Cuvios Simeon (Dezlegare la peste)

25 S † A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul

26 D Sfantul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli – Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. 4.Predica la Duminica Slabanogului – Ap. Fapte IX, 32-42Ev. Ioan V, 1-15glas 3, voscr. 4

Duminica nr: 4

Duminica nr: 4 27 L Sfantul Ioan Rusul

28 M Sfantul Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului

29 M Sfanta Mucenita Teodosia din Tir (Dezlegare la peste)

30 J Sfantul Cuvios Isaachie Marturisitorul

31 V Sfantul Apostol Ermie

Calendar ortodox iunie 2024

1 S Sfantul Iustin Martirul si Filosoful

2 D † Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava – Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7

Predica la Duminica Samarinencii – Ap. Fapte XI, 19-30Ev. Ioan IV, 5-42glas 4, voscr. 7

Duminica nr: 1

3 L Sfintii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie si Claudie; Sambata mortilor – Mosii de vara

4 M † Pogorarea Sfantului Duh – Rusaliile ; Sfintii Zotic, Atal, Camasis si Filip de la Niculitel

5 M Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului (Dezlegare la peste)

6 J Sfantul Ilarion cel Nou

7 V † Sfantul Teodot, episcopul Ancirei – (Dezlegare la peste)

– (Dezlegare la peste) 8 S Aducerea moastelor Sfantului Teodor Stratilat

9 D Sfantul Chiril al Alexandriei – Ap. Fapte XVI, 16-34Ev. Ioan IX, 1-38glas 5, voscr. 8.Vindecarea orbului din nastere – Ap. Fapte XVI, 16-34Ev. Ioan IX, 1-38glas 5, voscr. 8

Duminica nr: 2

10 L Sfantul Mucenic Timotei, episcopul Prusei

11 M Sfantul Apostol Vartolomeu; Sfantul Luca al Crimeii; Lasatul secului pentru Postul Sfintilor Petru si Pavel

12 M Inceputul Postului Sfintilor Petru si Pavel; Sfantul Cuvios Onufrie cel Mare (Dezlegare la peste)

13 J Inaltarea Domnului – Ziua Eroilor; Sfanta Mucenica Achilina

14 V Sfantul Proroc Elisei (Dezlegare la peste)

15 S Sfantul Proroc Amos

16 D Sfantul Tihon – Ap. Fapte XX, 16-1828-36Ev. Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 10. Predica la Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic – Ap. Fapte XX, 16-1828-36Ev. Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 10 . Duminica nr: 3

. 17 L Sfintii Mucenici Manuil, Savel si Ismail

18 M Sfintii Mucenici Leontie, Ipatie si Teodul

19 M Sfantul Apostol Iuda (Dezlegare la peste)

20 J Sfantul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor

21 V † Sfantul Mucenic Iulian din Cilicia Dezlegare la peste

22 S † Sfantul Grigorie Dascalul, Sfantul Mucenic Eusebie

23 D Sfanta Mucenita Agripina – Ap. Fapte II, 1-11Ev. Ioan VII, 37-53VIII, 12.Predica la Duminica Rusaliilor – Ap. Fapte II, 1-11Ev. Ioan VII, 37-53VIII, 12 Duminica nr: 4

24 L † Lunea Sfantului Duh; Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul

25 M Sfanta Mucenita Fevronia (Dezlegare la ulei si vin)

26 M Sfantul Cuvios David din Tesalonic (Post)

27 J Sfantul Cuvios Samson, primitorul de straini (Dezlegare la ulei si vin)

28 V Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici Chir si Ioan (Post)

29 S † Sfintii Apostoli Petru si Pavel

30 D † Soborul celor 12 Apostoli; Sfantul Ierarh Ghelasie de la Ramet – Ap. Evrei XI, 33-40XII, 1-2Ev. Matei X, 32-3537-38XIX, 27-30glas 8, voscr. 1. Duminica Tuturor Sfintilor – Ap. Evrei XI, 33-40XII, 1-2Ev. Matei X, 32-3537-38XIX, 27-30glas 8, voscr. 1 Duminica nr: 5

Calendar ortodox iulie 2024

1 L † Sfantul Leontie de la Radauti; Sfintii Cosma si Damian, doctorii fara de arginti

2 M † Sfantul Voievod Stefan cel Mare

3 M Sfantul Mucenic Iachint (Post)

4 J Sfantul Andrei Criteanul

5 V † Sfantul Atanasie de la Aton (Post)

6 S Sfantul Sisoe cel Mare

7 D † Sfanta Mucenita Chiriachi – Ap. Romani II, 10-16Ev. Matei IV, 18-23glas 1, voscr. 2. Duminica Sfintilor Romani, a doua dupa Rusalii – Ap. Romani II, 10-16Ev. Matei IV, 18-23glas 1, voscr. 2. Duminica nr: 1

8 L † Sfintii Epictet si Astion

9 M † Sfantul Pangratie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Manastirea Neamt

10 M Sfintii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei (Post)

11 J Sfanta Eufimia

12 V † Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromita; Sfanta Veronica; Sfantul Paisie Aghioritul; Sfintii Mucenici Proclu si Ilarie (Post)

13 S Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

14 D Sfantul Nicodim Aghioritul – Ap. Romani V, 1-10Ev. Matei VI, 22-23glas 2, voscr. 3. Predica la Duminica a treia dupa Rusalii – Despre grijile vietii – Ap. Romani V, 1-10Ev. Matei VI, 22-23glas 2, voscr. 3 . Duminica nr: 2

. 15 L Sfintii Chiric si Iulita

16 M Sfantul Atinoghen

17 M Sfanta Marina (Post)

18 J † Sfantul Emilian de la Durostor; Sfantul Cuvios Pamvo

19 V Sfanta Macrina (Post)

20 S † Sfantul Ilie

21 D † Sfantul Proroc Iezechiel; Cuviosii Rafael si Partenie de la Agapia – Ap. Romani VI, 18-23Ev. Matei VIII, 5-13Ioan XVII, 1-13glas 3, voscr. 4. Vindecarea slugii sutasului – Sfantul Ioan Gura de Aur – Ap. Romani VI, 18-23Ev. Matei VIII, 5-13Ioan XVII, 1-13glas 3, voscr. 4

Duminica nr: 3

22 L Sfanta Maria Magdalena

23 M Aducerea moastelor Sfantului Foca

24 M Sfanta Hristina (Post)

25 J † Adormirea Sfintei Ana

26 V † Sfantul Ermolae; Cuviosul Ioanichie cel Nou de la Muscel (Post)

27 S † Sfantul Mucenic Pantelimon

28 D Sfintii Prohor, Nicanor, Timon si Parmena – Ap. Romani X, 1-10Ev. Matei VIII, 28-34IX, 1glas 4, voscr. 5 . Vindecarea celor doi demonizati din tinutul Gadarei – Ap. Romani X, 1-10Ev. Matei VIII, 28-34IX, 1glas 4, voscr. 5. Duminica nr: 4

. Vindecarea celor doi demonizati din tinutul Gadarei – Ap. Romani X, 1-10Ev. Matei VIII, 28-34IX, 1glas 4, voscr. 5. Duminica nr: 4 29 L Sfantul Mucenic Calinic

30 M Sfantul Valentin; Sfintii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos si Andronic

31 M Sfantul Evdochim; Lasata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

Calendar ortodox august 2024

1 J Inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului; Scoaterea Sfintei Cruci (Dezlegare la ulei si vin)

2 V Aducerea moastelor Sfantului Arhidiacon Stefan (Post)

3 S Sfintii Isachie, Dalmat si Faust (Dezlegare la ulei si vin)

4 D Sfintii sapte tineri din Efes – Ap. Romani XII, 6-14Ev. Matei IX, 1-8glas 5, voscr. 6.Vindecarea slabanogului din Capernaum – Ap. Romani XII, 6-14Ev. Matei IX, 1-8glas 5, voscr. 6

Duminica nr: 1

5 L † Sfantul Ioan Iacob Hozevitul (Post)

6 M † Schimbarea la Fata a Domnului (dezlegare la peste)

Dezlegare la peste

Dezlegare la peste 7 M † Sfanta Teodora de la Sihla (Post)

(Post) 8 J Sfantul Emilian Marturisitorul, episcopul Cizicului; Sfantul Ierarh Miron

9 V Sfantul Apostol Matia

10 S Sfantul Lavrentie

Dezlegare la ulei si vin

Dezlegare la ulei si vin 11 D † Sfantul Nifon, patriarhul Constantinopolului – Ap. Romani XV, 1-7Ev. Ioan IX, 27-35Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 7 . Vindecarea a doi orbi si un mut in Capernaum – Ap. Romani XV, 1-7Ev. Ioan IX, 27-35Ioan XVII, 1-13glas 6, voscr. 7

Duminica nr: 2

. 12 L Sfintii Mucenici Fotie si Anichit (Post)

13 M Sfantul Tihon de Zadonsk

14 M Sfantul Proroc Miheia

15 J † Adormirea Maicii Domnului

16 V † Sfintii Martiri Brancoveni (Post)

17 S † Sfantul Mucenic Miron; Sfantul Gheorghe Pelerinul

18 D Sfantul Ioan de Rila – ocrotitorul Bulgariei – Ap. I Corinteni I, 10-17Ev. Matei XIV, 14-22glas 7, voscr. 8 . Predica la Duminica a VIII-a dupa Rusalii – Ap. I Corinteni I, 10-17Ev. Matei XIV, 14-22glas 7, voscr. 8 Duminica nr: 3

. 19 L Sfantul Andrei Stratilat

20 M Sfantul Proroc Samuel

21 M Sfantul Apostol Tadeu; Sfintii Mucenici Donat, Romul, Silvan si Venust (Post)

22 J Sfantul Mucenic Agatonic

23 V Sfantul Mucenic Lup (Post)

24 S Sfantul Mucenic Eutihie

25 D Aducerea moastelor Sfantului Apostol Bartolomeu – Ap. I Corinteni III, 9-17Ev. Matei XIV, 22-34glas 8, voscr. 9. Umblarea pe mare – potolirea furtunii – Ap. I Corinteni III, 9-17Ev. Matei XIV, 22-34glas 8, voscr. 9 Duminica nr: 4

26 L Sfintii Adrian si Natalia

27 M Sfantul Fanurie

28 M Sfantul Moise Etiopianul (Post)

29 J † Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul (Post negru)

(Post negru) 30 V † Sfantul Ierarh Varlaam; Cuviosul Ioan de la Rasca si Secu; Sfantul Alexandru (Post)

31 S Punerea in racla a braului Maicii Domnului

Calendar ortodox septembrie 2024

1 D † Sfantul Dionisie Exiguul; Inceputul anului bisericesc – Ap. I Corinteni IV, 9-16Ev. Matei XVII, 14-23glas 1, voscr. 10. Vindecarea lunaticului – Ap. I Corinteni IV, 9-16Ev. Matei XVII, 14-23glas 1, voscr. 10 Duminica nr: 1

2 L Sfantul Mucenic Mamant

3 M Sfantul Mucenic Antim; Sfintii Cuviosi Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara

4 M Sfantul Mucenic Vavila; Sfantul Proroc Moise

5 J † Sfantul Proroc Zaharia

6 V † Pomenirea minunii Sfantului Arhanghel Mihail in Colose

7 S † Sfantul Mucenic Sozont; Cuviosii Simeon si Amfilohie de la Pangarati

8 D † Nasterea Maicii Domnului – Ap. Filipeni II, 5-11Galateni VI, 11-18Ev. Luca X, 33-42XI, 27-28Ioan III, 13-17glas 2, voscr. 11 . Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci – Ap. Filipeni II, 5-11Galateni VI, 11-18Ev. Luca X, 33-42XI, 27-28Ioan III, 13-17glas 2, voscr. 11Duminica nr: 2

. 9 L † Sfintii Ioachim si Ana

10 M Sfintele Mucenite Minodora, Mitrodora si Nimfodora

11 M Sfanta Teodora din Alexandria; Sfantul Eufrosin bucatarul

12 J Sfantul Mucenic Autonom

13 V † Sfantul Ioan de la Prislop; Tarnosirea Bisericii Invierii din Ierusalim

14 S † Inaltarea Sfintei Cruci

15 D † Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos – Ap. Galateni II, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 3, voscr. 1. Predica la Duminica dupa Inaltarea Sfintei Cruci – Ap. Galateni II, 16-20Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 3, voscr. 1 Duminica nr: 3

16 L Sfanta Mucenita Eufimia

17 M † Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale, Pistis, Elpis si Agapis

18 M Sfantul Eumenie, episcopul Gortinei

19 J Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont

20 V Sfantul Eustatie si sotia sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie si Teopist

21 S Sfantul Proroc Iona; Sfantul Apostol Codrat

22 D † Sfantul Teodosie de la Brazi – Ap. II Corinteni IX, 6-11Ev. Luca V, 1-11glas 4, voscr. 2. Pescuirea minunata – Ap. II Corinteni IX, 6-11Ev. Luca V, 1-11glas 4, voscr. 2 . Duminica nr: 4

. 23 L † Zamislirea Sfantului Ioan Botezatorul

24 M † Sfanta Mucenita Tecla; Sfantul Siluan Athonitul

25 M Sfanta Cuvioasa Eufrosina; Sfantul Serghie de Radonej

26 J † Sfantul Domnitor Neagoe Basarab; Sfantul Ioan Evanghelistul

27 V † Sfantul Antim Ivireanul

28 S † Sfantul Cuvios Hariton Marturisitorul

29 D Sfantul Chiriac Sihastrul – Ap. II Corinteni XI, 31-33XII, 1-9Ev. Luca VI, 31-36glas 5, voscr. 3. Predica de pe munte – Iubirea vrajmasilor – Ap. II Corinteni XI, 31-33XII, 1-9Ev. Luca VI, 31-36glas 5, voscr. 3 Duminica nr: 5

Duminica nr: 5 30 L Sfantul Grigorie Luminatorul

Calendar ortodox octombrie 2024

1 M † Acoperamantul Maicii Domnului

2 M Sfantul Ciprian (Post)

3 J Sfantul Dionisie Areopagitul

4 V Sfantul Mucenic Ierotei (Post

5 S Sfanta Haritina; Sfintii Daniil si Misail de la Manastirea Turnu

6 D Sfantul Apostol Toma – Ap. Galateni I, 11-19Ev. Luca VII, 11-16glas 6, voscr. 4. Predica la Duminica a XX-a dupa Rusalii – Ap. Galateni I, 11-19Ev. Luca VII, 11-16glas 6, voscr. 4

Duminica nr: 1

7 L † Sfintii Mucenici Serghie si Vah

8 M Sfanta Pelaghia

9 M Sfantul Apostol Iacob al lui Alfeu (Post)

10 J Sfintii Mucenici Evlampie si Evlampia; Sfantul Ambrozie de la Optina

11 V Sfantul Apostol Filip, unul din cei sapte diaconi (Post)

12 S Sfintii Mucenici Tarah, Prov si Andronic

13 D † Aducerea moastelor Sfantului Apostol Andrei la Iasi; Sfintii Mucenici Carp, Papil, Agatodor si Agatonica – Ap. Galateni II, 16-20Tit III, 8-15Ev. Luca VIII, 5-15Ioan XVII, 1-13glas 7, voscr. 5. Duminica Parintilor de la Sinodul VII Ecumenic – Ap. Galateni II, 16-20Tit III, 8-15Ev. Luca VIII, 5-15Ioan XVII, 1-13glas 7, voscr. 5

14 L † Sfanta Cuvioasa Parascheva

15 M Sfantul Mucenic Luchian

16 M Sfantul Mucenic Longhin Sutasul (Post)

17 J Sfantul Proroc Osea

18 V † Sfantul Apostol si Evanghelist Luca

Post

Post 19 S Sfantul Proroc Ioil

20 D Sfantul Gherasim din Kefalonia; Sfantul Mucenic Artemie – Ap. Efeseni II, 4-10Ev. Luca VIII, 26-39glas 8, voscr. 6. Vindecarea demonizatului din tinutul gherghesenilor – Ap. Efeseni II, 4-10Ev. Luca VIII, 26-39glas 8, voscr. 6. Duminica nr: 3

21 L † Sfintii Marturisitori Ardeleni

22 M Sfintii sapte tineri din Efes; Sfantul Averchie, Episcopul Ierapolei

23 M Sfantul Iacob, ruda Domnului (Post)

24 J Sfantul Mare Mucenic Areta

25 V Sfintii Mucenici Marcian si Martirie (Post)

26 S † Sfantul Mucenic Dimitrie , Izvoratorul de Mir

27 D † Sfantul Dimitrie Basarabov – Ap. Efeseni II, 14-22Ev. Luca VIII, 41-56glas 1, voscr. 7 . Invierea fiicei lui Iair – Ap. Efeseni II, 14-22Ev. Luca VIII, 41-56glas 1, voscr. 7 Duminica nr: 4

. 28 L † Sfantul Iachint de Vicina

29 M Sfanta Mucenita Anastasia Romana

30 M Sfintii Mucenici Zenovie episcopul si Zenovia, sora sa (Post)

31 J Sfintii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis

Calendar ortodox noiembrie 2024

1 V Sfintii doctori fara de arginti Cosma si Damian (Post)

2 S Sfantul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfintii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor si Agapie

3 D Sfintii Mucenici Achepsima, Iosif si Aitala – Ap. Galateni VI, 11-18Ev. Luca XVI, 19-31glas 2, voscr. 8. Bogatul nemilostiv si saracul Lazar – Ap. Galateni VI, 11-18Ev. Luca XVI, 19-31glas 2, voscr. 8

Duminica nr: 1

4 L Sfantul Cuvios Ioanichie cel Mare

5 M Sfintii Mucenici Galaction si Epistimi; Mosii de toamna

6 M Sfantul Pavel Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Post)

7 J Sfintii 33 de Mucenici din Melitina

8 V † Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil (Post)

9 S Sfantul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer

(Post) 9 S Sfantul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer 10 D Sfintii Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru si Cuart – Ap. Efeseni IV, 1-7Ev. Luca X, 25-37glas 3, voscr. 9. Pilda samarineanului milostiv – Ap. Efeseni IV, 1-7Ev. Luca X, 25-37glas 3, voscr. 9. Duminica nr: 2

11 L † Sfantul Mina

12 M † Sfantul Atanasie Todoran

13 M † Sfantul Ioan Gura de Aur (Post)

14 J Lasatul secului pentru Postul Nasterii Domnului; Sfantul Apostol Filip; Sfantul Grigorie Palama

15 V † Inceputul Postului Nasterii Domnului; Sfantul Paisie de la Neamt (Post)

16 S Sfantul Apostol si Evanghelist Matei

17 D Sfantul Grigorie Taumaturgul, Sfantul Cuvios Lazar Zugravul si Zaharia – Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 4, voscr. 10. Bogatul caruia i-a rodit tarina – Ap. Efeseni V, 9-19Ev. Luca XII, 16-21glas 4, voscr. 10. Duminica nr: 3

18 L Sfantul Mucenic Platon (Post)

19 M Sfantul Proroc Avdie

Dezlegare la ulei si vin

Dezlegare la ulei si vin 20 M † Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul (Post)

21 J † Intrarea in Biserica a Maicii Domnului (Dezlegare la peste)

(Dezlegare la peste) 22 V Sfintii Apostoli Filimon, Onisim si Arhip (Post)

23 S † Sfantul Cuvios Antonie de la Iezeru Valcea (Dezlegare la peste)

24 D Sfantul Mucenic Clement, episcopul Romei – Ap. Coloseni III, 12-16Ev. Luca XVIII, 18-27glas 5, voscr. 11. Dregatorul bogat – pazirea poruncilor – Ap. Coloseni III, 12-16Ev. Luca XVIII, 18-27glas 5, voscr. 11. Duminica nr: 4

25 L † Sfanta Mucenita Ecaterina (Post)

26 M Sfantul Stelian

Dezlegare la ulei si vin

Dezlegare la ulei si vin 27 M Sfantul Mucenic Iacob Persul (Post)

28 J Sfantul Stefan cel Nou; Sfantul Mucenic Irinarh (Dezlegare la ulei si vin)

29 V Sfintii Mucenici Paramon, Filumen si Valerian (Post)

30 S † Sfantul Apostol Andrei; Sfantul Andrei Saguna, Mitropolitul Transilvaniei

Calendar ortodox decembrie2024

1 D Sfantul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul – Ap. II Corinteni I, 21-24II, 1-4Ev. Matei XXII, 1-14glas 6, voscr. 1. Dezlegare la peste

Predica la Duminica a 14 a dupa Rusalii – Ap. II Corinteni I, 21-24II, 1-4Ev. Matei XXII, 1-14glas 6, voscr. 1. Duminica nr: 1

2 L Sfantul Proroc Avacum; Sfantul Porfirie Kafsokalivitul; Sfanta Mucenita Miropia (Post)

3 M † Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica (Dezlegare la peste)

4 M † Sfanta Mucenita Varvara (Dezlegare la ulei si vin)

5 J † Sfantul Sava cel Sfintit; Sfantul Mucenic Anastasie; Sfantul Cuvios Nectarie (Dezlegare la peste)

6 V † Sfantul Ierarh Nicolae

7 S † Sfanta Mucenita Filofteia

8 D Sfantul Cuvios Patapie – Ap. Efeseni VI, 10-17Ev. Luca XIII, 10-17glas 7, voscr. 2. Tamaduirea femeii garbove – Ap. Efeseni VI, 10-17Ev. Luca XIII, 10-17glas 7, voscr. 2. Duminica nr: 2

9 L Zamislirea Sfintei Fecioare Maria (Post)

10 M Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf

Dezlegare la ulei si vin

Dezlegare la ulei si vin 11 M Sfantul Daniil Stalpnicul; Sfantul Luca cel Nou Stalpnicul (Post)

12 J † Sfantul Spiridon al Trimitundei (Dezlegare la peste)

13 V † Sfantul Ierarh Dosoftei (Dezlegare la ulei si vin)

14 S Sfintii Mucenici Tirs, Calinic, Filimon si Apolonie (Dezlegare la peste)

15 D Sfantul Mucenic Elefterie; Sfintele Mucenite Antia si Suzana – Ap. Coloseni I, 12-18Coloseni III, 4-11Ev. Luca XIV, 16-24glas 8, voscr. 3 . Pilda celor poftiti la cina – Ap. Coloseni I, 12-18Coloseni III, 4-11Ev. Luca XIV, 16-24glas 8, voscr. 3. Duminica nr: 3

. Pilda celor poftiti la cina – Ap. Coloseni I, 12-18Coloseni III, 4-11Ev. Luca XIV, 16-24glas 8, voscr. 3. Duminica nr: 3 16 L Sfantul Proroc Agheu (Post)

17 M Sfantul Proroc Daniel (Dezlegare la ulei si vin)

18 M † Cuviosul Daniil Sihastru (Post)

19 J Sfantul Mucenic Bonifatie; Cuviosul Grichentie; Sfantul Trifon si Cuvioasa Aglaia

Dezlegare la ulei si vin

Dezlegare la ulei si vin 20 V Sfantul Mucenic Ignatie Teoforul (Post)

21 S Sfanta Iuliana; Sfantul Temistocle

22 D † Sfantul Ierarh Petru Movila – Ap. Evrei XI, 9-1032-40Ev. Matei I, 1-25glas 1, voscr. 4. Predica la Duminica dinaintea Nasterii Domnului – Ap. Evrei XI, 9-1032-40Ev. Matei I, 1-25glas 1, voscr. 4. Duminica nr: 4

23 L Sfintii 10 mucenici din Creta (Post)

24 M Sfanta Mucenita Eugenia; (Ajunul Craciunului)

25 M † Craciunul – Nasterea Domnului (Harti)

26 J † Soborul Maicii Domnului; Sfantul Nicodim de la Tismana

27 V † Sfantul Arhidiacon Stefan (Harti)

28 S Sfintii 20.000 de Mucenici arsi in Nicomidia

29 D Sfintii 14.000 de prunci ucisi din porunca lui Irod – Ap. Galateni I, 11-19Ev. Matei II, 13-23glas 2, voscr. 5. Fuga in Egipt – Duminica dupa Nasterea Domnului – Ap. Galateni I, 11-19Ev. Matei II, 13-23glas 2, voscr. 5. Duminica nr: 5

30 L Sfanta Mucenita Anisia

31 M Sfanta Cuvioasa Melania Romana

