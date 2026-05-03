A crescut printre camioane

În urmă cu trei ani, Lidia Solís, o femeie de 32 de ani din Gozón, Spania, a decis să își schimbe complet viața și să renunțe la jobul de birou pentru a deveni șoferiță de camion, continuând tradiția familiei sale. Astăzi străbate întreaga Spanie la volanul TIR-ului său și spune că nu regretă deloc alegerea făcută.

Lidia a copilărit văzând camionul tatălui său, José Ramón, care colecta lapte pentru Central Lechera Asturiana. De mică urca în cabină și îl însoțea în curse, în weekenduri.

Cu toate astea, mai târziu a urmat studii profesionale ca asistent administrativ și a ajuns să lucreze în birourile centrale ale companiei Baldajos. La un moment dat însă, a decis să schimbe totul.

Lidia a cumpărat un TIR și a luat-o de la zero

„Voiam o schimbare în viața mea. Fratele meu, care este și el transportator, mi-a spus că e de vânzare un camion la Central Lechera. M-am hotărât, l-am cumpărat, am angajat o vreme un șofer, apoi am obținut certificatul profesional pentru transport și autorizația pentru mărfuri periculoase”, a povestit tânăra pentru publicația La Nueva Espana.

Lidia a început în aprilie 2023 cu trasee regionale, apoi a trecut rapid la cursele naționale.

În prezent, parcurge aproximativ 15.000 de kilometri pe lună și cheltuie în jur de 7.000 de euro lunar pe combustibil.

Spune că, după conflictul dintre Iran și alți actori regionali, costurile au crescut până la 9.000 de euro: „La început, am simțit foarte mult această creștere”, a explicat șoferița.

Pe drumuri de luni până sâmbătă: „Nu mi se pare greu”

După trei ani petrecuți pe șosele, Lidia spune că își iubește meseria.

Pleacă de acasă în fiecare luni și se întoarce sâmbătă. În tot acest timp, doarme în camionul său, botezat „Reguerina”, după numele casei sale, La Reguera: „Nu mi se pare greu. Ce îmi place cel mai mult este că sunt toată ziua pe drum, călătoresc și cunosc locuri noi”.

Pentru odihnă, caută zone de servicii care au duș și restaurant.

„Îmi place să mă pot așeza liniștită la cină”, spune Lidia.

Tânăra lucrează ca independentă pentru agenția de transport Cárcava și face curse în toată Spania, mai ales către Catalonia, Valencia, Castilla-La Mancha și Andalusia.

Programul este controlat prin tahograf. „Putem conduce două zile pe săptămână câte zece ore și trei zile câte nouă ore. Încerc să nu consum tot timpul disponibil, ca să pot parca și dormi într-un loc sigur, pentru că se întâmplă des să fie tăiate prelatele sau să se fure marfă”, a explicat Lidia, care spune că nu a fost victima unui furt.

Tot mai multe femei conduc camioane

Întrebată despre venituri, ea mărturisit că banii obținuți îi ajung pentru toate cheltuielile: „Pot acoperi combustibilul, reparațiile camionului, asigurările și contribuțiile sociale. Nu am de ce să mă plâng. Nu trăiesc de pe o zi pe alta”.

Lidia spune că tot mai multe femei conduc camioane și că oamenii sunt mereu dispuși să o ajute: „Uneori se miră când mă văd, dar asta mă motivează să continui”.

Cât câștigă un șofer de TIR în Spania

Un șofer de TIR în Spania câștigă un salariu de bază între 1.300 și 1.500 de euro pe lună, la care se adaugă diurne și bonusuri legate de distanță și orele lucrate, astfel venitul total poate ajunge în jur de 2.000 de euro sau mai mult lunar. În unele situații, șoferii cu experiență sau care efectuează trasee internaționale pot câștiga până la 2.500 – 3.000 de euro net pe lună.

Salariul oferit pentru șoferi variază în funcție de firmă, regiune și tipul de transport, iar diurnele nu sunt supuse contribuțiilor sociale, reprezentând o parte importantă a veniturilor șoferilor.

În România, un șofer de camion care lucrează pe curse interne câștigă, în medie, între 4.500 și 7.000 de lei net pe lună, în timp ce șoferii care efectuează transporturi internaționale pot câștiga lunar între 9.000 și 15.000 de lei net, în funcție de experiență și condițiile de muncă.

Anul trecut, un șofer de TIR spaniol care lucrează în Statele Unite a dezvăluit câți bani a câștigat într-o singură săptămână de muncă la volan.

Citește și povestea Sandrei, o tânără care a plecat din Venezuela în Spania și s-a făcut șoferiță de TIR, iar acum are un salariu de aproape 800 de ori mai mare.

