Poate astrologia să prezică divorțul? Ce zodii sunt predispuse la adulter

Motivele pentru care oamenii ajung la divort sunt multiple si complexe. Astrologii spun, insa, ca doua persoane pot fi predispuse divortului in functie de compatibilitatea dintre semnele zodiacale carora apartin. „Nu zodia din care face parte un partener este neaparat importanta, ci dinamica interactiunilor dintre cele doua elemente”, explica astrologul John Townley, autorul cartii „Astrologia Relatiilor”.

Adulter

Berbecii si Leii, de exemplu, au un ego foarte puternic si sunt mereu in cautarea unei persoane care sa-i ridice in slavi. In schimb, Gemenii si Sagetatorii sunt in cautarea unor relatii amoroase care sa le starneasca spiritul de aventura. In timp ce senzualul Scorpion nu se mai satura de amor. Atunci cand reprezentantii acestor zodii nu gasesc ceea ce cauta in propria relatie nu vor avea nicio remuscare in a calca stramb.

Tradare emotionala

Cand Balantele, Scorpionii, Racii si Pestii se aventureaza in afara relatiei, nu cauta neaparat ceva fizic, ci vor, pur si simplu, mai multa atentie.

