Carmen Brumă a avut parte de șocul vieții ei în urmă cu câțiva ani, când, o schimbare de look la cererea șefilor a fost un eșec total.

Știristă la acea vreme, vedeta TV a respectat cerințele șefilor ei, însă rezultatul a fost departe de ceea ce se dorea. Carmen Brumă a ajuns fără voia ei roșcată, deși se pregătise sufletește să devină blondă.

“Prezentam știri și au decis cei de acolo că trebuie să facă o schimbare de look cu părul meu și să mă transforme din brunetă în blondă. Era un hairstylist din afară venit, doar că a greșit ceva sigur la culoare și am ieșit un fel de roșu Ferrari. Drept pentru care vreo două săptămâni nu am mai prezentat știrile, pentru că a trebuit să trec prin diverse transformări. Mi-au pus diverse culori în cap și am ieșit un roșcat mai închis, acceptabil, cu care puteam să ies pe stradă și cu care puteam să apar pe post”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Brumă.

Vedeta își amintește că a suferit în acea perioadă, fiind îngrozitor de supărată. “Dacă l-aș fi prins pe hairstylistul respectiv să zicem că ar fi prezentat colegii mei un breakingnews cu mine”, a adăugat ea. În cele 2 săptămâni, Carmen a stat fie în casă, fie prin saloane, unde încerca diverse metode de a remedia problema. Se spăla în disperare pe cap, dar în zadar. Soluția salvatoare a venit tot de la specialiști, însă podoaba ei capilară a fost serios afectată.

“Am stat foarte multe ore la salon, pentru că încercau cei care erau puși să repare opera de artă a hairstylistului. Din fericire au putut să estompeze roșul acela într-o perioadă scurtă de timp. Deși nu mi-am dorit niciodată să fiu roșcată și nu consideram că este o culoare care să mă avantajeze, am suportat-o așa pentru că știam de unde am plecat”, a precizat ea.

Și-a șocat diriginta cu pletele…mov

Carmen Brumă a dat dovadă de ingeniozitate însă în școala generală, când “s-a vopsit” mov. A fost un experiment pe care l-a făcut acasă, dar noul ei look nu prea a fost apreciat. “Nu mai știu exact câți ani aveam, eram la școala primară și am descoperit că dacă pui granule violet de gențiană în apă, ele colorau apa în mov. Am făcut manevra asta, mi-am băgat părul acolo și am ieșit mov. Știu că m-a trimis diriginta acasă să mă spăl până îmi trece. Am crezut că o să am așa niște șuvițe, niște reflexe, dar eram mov, mov. Acestea au fost cele 2 accidente majore din viața mea”, a conchis ea.

