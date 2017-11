A câștigat premii pe care orice actor și le-ar dori – laureată a Galei Tânărului actor HOP, a Teatrului studențesc În Culise, cea mai bună actriță la Undercloud 2016 – iar acum e prinsă în distribuția mai multor producții, la tot atâtea teatre. Motive pentru care, atunci când vorbește despre scenă, Ilona Brezoianu chiar știe ce spune. Și spune, pe scurt, că ar trebuie să fie mai puțini actori. Clase nu de 50 de inși, ci de 10-15.

Are un look special, o casă plină de haine – nu se oprește niciodată din cumpărat – o pisică și o agitație nativă care o face să apară pe lista scurtă a oricărui regizor de la noi. De la Alexandru Dabija la Lia Bugnar sau George Dogaru, Ilona e acolo, de parcă ar fi mai multe, nu una. Nu zice niciodată nu, așa că în acest moment o vedem pe o grămadă de afișe – “Peretele”, la Teatrul Metropolis, „Fata din curcubeu”, la Godot, „Cum să distrugi o piesă de teatru”, la Grand Cinema and More sau „Mon cabaret Noir”, la Teatrelli. Cum reușește?

“În primul rând încerc să-mi conserv energia cât pot, să nu mă mai enervez. Mă enervez foarte tare în trafic și că nu găsesc loc de parcare. Încerc să mă concentrez pe ce am de făcut. Azi alerg la Teatrelli, de mâine iarăși încep niște repetiții și o să lucrez în paralel…E foarte greu, dar nu aș vrea să mă plâng de asta, pentru că ăsta e farmecul meseriei noastre. Și e bine că ai de lucru. Adică nu ar trebui să ne plângem”, spune Ilona.

Ea e printre cei norocoși. Actorii care au de lucru la noi intră pe o listă nu foarte lungă. “Generația mea cred că eram 50. Și din 50, joacă destul de puțini. Dar cred că ține și de noroc. Unii oameni au un dar aparte. Sunt însemnați. Eu mă consider unul dintre ei. Pentru că lucrez foarte mult și de când am terminat facultatea nu am stat nici măcar o lună. N-am avut pauze, n-am avut vacanțe nici măcar vara. Da, e o situație destul de tristă. Deși, din punctul meu de vedere – dar nu e treaba mea să discut despre asta – ar trebui o selecție mult mai …în ceea ce privește admiterea la facultate. Mai ales că e prea mult! Înainte erau clase de 10 – 15 actori, or acum sunt 50. E foarte greu să-și găsească toți locul!”, spune Ilona, care și-a găsit mai multe locuri.

Cum distrugi o piesă de teatru?

Unul dintre spectacolele în care joacă acum este „Cum să distrugi o piesă de teatru”, ce va avea premiera pe 3 și 4 noiembrie la Băneasa Shopping City, la Grand Cinema and More. Ilona spune că e o comedie cum n-ai mai văzut la noi și e convinsă că va prinde foarte bine la public. Declarată recent cea mai amuzantă piesă jucată vreodată pe Broadway – ““Cum să distrugi o piesă/ The play that goes wrong” are o distribuţie de excepţie și este o combinaţie explozivă de teatru de comedie, pantomimă şi improvizaţie, „accidentată” de efecte de scenă spectaculoase şi foarte amuzante.