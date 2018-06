Adevărul despre operațiile estetice ale Oanei Zăvoranu. “Sunt o botoxată, dar acolo unde nu e nimeni”

Oana Zăvoranu s-a hotărât să ofere cât mai multe detalii despre ea celor care îi urmăresc activitatea pe internet.

În cea mai recentă postare pe care a făcut-o în mediul virtual, vedeta a oferit amănunte despre operațiile sașle estetice.

“Nu am operații estetice nicăieri în afară de sâni… pe care după opt încercări ( reușite majoritatea) i-am scos!

Acum sunt 100% NATURALĂ.

Nu am silicon în buze sau pomeți, nu am filere de umplere,nu am botox, nu am implanturi de bărbie, pomeți, fese, etc….nu am operații de blefaroplastie sau lifting, NICĂIERI!

Mănânc ce îmi e poftă, oriunde, oricând, inclusiv noaptea din noptiera plină cu ciocolata??? ( pe demonstratelea!).

Nu mă demachiez întotdeauna pentru că uneori mi-e lene, dar când o fac, am câteva creme și serumuri, fitză, pe care le folosesc… am să vi le scriu și arăt care cum sunt!

Nu abuzez de mult machiaj, de fapt mă obosește să mă machiez, nu am MAKE-UP ARTIST…ce situație!

???…

Singură îmi fac machiajul de zi cu zi, fără să îmi ia mai mult de 15 minute… Nu mă sculptez sau gletuiesc, pentru că sunt norocoasă să nu trebuiască să mă izmenesc opt sute de ore în oglindă ca să ‘imi dau o față să pot ieși pe stradă…

A voastră, uneori, Oana??♊️”, a explicat oana Zăvoranu.

“A…, de fapt că să nu fiu absolut deloc ipocrită cu voi, am uitat,( neintenționat), să adaug că am sprâncenele tatuate la cea mai bună în domeniu și la două săptămâni am pe cineva care îmi pune gene fir cu fir, de cea mai bună calitate (că genele mele naturale sunt cam chele și nu am răbdare să îmi pun unele cu lipici, care au că rezultat ceva ca și când aș avea păienjeni la ochi?)… A, și, MINT… sunt o BOTOXATĂ…!!!….dar acolo unde nu e nimeni…AM BOTOX ÎN PĂR..!!!…

Da, fac la trei săptămâni, un tratament extrem de scump și eficient, pe care mi-l face cea mai avizată în domeniu, o profesionistă care lucrează cu cea mai tare firmă de botox și keratină pentru păr din lume?… pentru că mereu am agresat părul cu decolorări, vopsele, extensii, codițe împletite etc… și nu am avut și eu răbdare să mă deschid treptat la păr… adică din brunetă tuci, ca o gemănoaică adevărată, am vrut direct pui de găină???… și am rămas de câteva ori cu el în prosop… ca un mucilagiu așa, dar am mers pe blat…n-am zis nimic…așa că….deci am și eu botox undeva??”, a încheiat ea.

Oana Zăvoranu, în vârstă de 44 de ani, s-a făcut remarcată ca actriță în telenovele care s-au bucurat de mare succes la public. A fost și moderatoare de televiziune și și-a încercat norociul și în muzică. Oana Zăvoranu a fost măritată cu cântărețul Pepe, de care a divorțat cu mare scandal. În prezent, Oana Zăvoranu este căsătorită cu Alex Ashraf.