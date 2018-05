Adina și Alex Bourceanu se căsătoresc după 15 ani de relație. Va arăta impecabil la nuntă după ce a slăbit 40 de kilograme

Fotbalistul Alex Bourceanu și partenera sa de viață, Adina, se pregătesc să-și unească destinele. Cei doi îi vor avea ca nași pe Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Alex Bourceanu și Adina sunt împreună de 15 ani și au doi copii. Căsătoria celor doi va avea loc luna viitoare, pe 3 iunie, în Grecia, mai exact în Thassos.

Adina Bourceanu va arăta superb la eveniment, mai ales că, în urmă cu cîțiva ani, a reușit să scape de surplusul de kilograme în urma unei intervenții de micșorare a stomacului. Ea a slăbit peste 40 de kilograme.

“Nu am fost niciodată slabă. Când am rămas însărcinată, am plecat de la 74 de kilograme, şi am pus 30 de kilograme, ceea ce nu a fost tocmai uşor. Nu am mai reuşit să le dau jos, aşa că am recurs la această metodă. Efectele adverse există, dar nu sunt de nedepăşit. Mi-a căzut părul, pentru că organismul nu a mai avut atâtea minerale şi vitamine. Am luat suplimente pentru ca părul meu să-şi revină.

O altă mare problemă este excesul de piele care rămâne după ce slăbeşti atât de mult. Eu voi continua să fac intervenţii ca să arăt aşa cum mi-am propus….

La aproape un an de la operaţia de micşorare mi-am făcut implant mamar”, explica Adina Bourceanu la emisiunea “Star Chef”, de la Antena Stars.

“Am luat pastile, m-am înfometat şi am încercat să fac sport, deşi nu sunt un mare fan al mişcării, şi nimic nu a avut rezultat”, mai spunea ea.

„Părinții mei au primit vestea destul de ușor când i-am anunțat că mă operez. În timpul procesului de slăbire a fost destul de greu, deoarece toată familia îmi spunea că e suficient, să mă opresc”, explica Adina Bourceanu într-un interviu.