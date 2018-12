Andreea Bălan spune lucrurilor pe nume despre alăptat. „Decât să își pună creierul la contribuție, e mai simplu să mă judece pe mine”

Andreea Băln a dezvăluit că a avut parte de tot felul de reacții atunci când și-a alăptat primul copil, Ella. Artista a făcut mărturisri pe blogul său.

„Acesta nu este un articol despre cât de minunat e alăptatul și ce fericire maximă este atunci când e mufat bebele la sân.

Acesta este un articol despre răutăți, prejudecăți și critici în necunoștință de cauz[.

Odată devenită mamă, m-am lovit de alte mame care aleg să alăpteze un an, doi (foarte frumos), dar care în această perioadă își creează obiceiul prost de a face celelalte mame care nu alăptează mult timp din diferite motive, să se simtă ciudat, nasol, prost. „Vaai, dar de ce nu alăptezi mai mult?” sau „De ce nu stai cu bebele la sân ore în șir că să stimuleze”, „Vai ce păcat, laptele matern e cel mai bun” etc și multe alte propoziții care te fac să te simți ciudat și „greșită” dacă nu ai un psihic tare și nu ești puternică ca femeie.

Nu pot să înțeleg de ce aceste mame simt nevoia să se ridice în slăvi, ce mame bune sunt ele că fac asta un an doi și ce mame rele sunt alea care nu pot, nu au sau nu vor?! Aceste afirmații stupide pot produce depresie și pot implementa ideea că nu ești o mamă bună.

A alăpta sau nu și cât timp sunt decizii complet personale, iar timpul acestui proces variază în funcție de foarte, foarte multe motive. Evident, unele mame nu au lapte decât câteva luni. Altele au job-uri care nu le permit să stea acasă și să facă asta mult timp. Nu cred că este treaba nimănui cât alăptează fiecare mamă și nu are dreptul nimeni să judece alegerile altora pentru că nu trăiesc viața lor.

Și în tot acest subiect, nu bărbații/tații sunt cei răutăcioși sau femeile care nu au copii, ci fix celelalte mame care se presupune că ar trebui să aibă mai multă empatie știind că nu e așa ușor să alăptezi și că de foarte multe ori e un proces dureros.

În cazul meu, că tot am fost întrebată de nșpee mii de ori, cu Ella am ales să alăptez fix o lună ca apoi să pot merge la emisiuni relaxată (în juriu la TCDU am revenit la 2 săptămâni pentru că așa este în contract) și la concerte fără să mă mulg prin băi.

De ce să mergi la concerte așa repede?! Iar o întrebare stupidă pusă de prea muți oameni. Nu e deloc repede – se merge la concerte după o pauză de 4, 5 luni, că luăm în calcul și pauză de dinainte de naștere, 4,5 luni, în care ieși din sistem și în care nu există niciun câștig financiar și se trăiește strict din economii, dar facturile nu se opresc în aceste luni. Totodată dacă stai prea mult acasă, adio echipa (band, dansatori, colaboratori) deoarece e firesc să își găsească alte joburi, nu să te aștepte pe tine să îți crești copiii.

Dar na, pentru unii oameni decât să își pună creierul la contribuție, e mai simplu să mă judece pe mine și pe alte artiste care s-au reîntors rapid pe scenă. Și a te întoarce pe scenă nu înseamnă că pleci de acasă și lași bebelușul de izbeliște, înseamnă că pleci câteva ore și te întorci acasă chiar în aceeași zi și faci asta de câteva ori pe lună la început, nu prea des.

Mama mea a muncit până în luna a-9-a pe teren la Oficiul de Cadastru și apoi a revenit la serviciu după 3 luni deoarece pe vremea comunistă atât era voie – 3 luni să stai cu bebele. M-a alăptat o lună pentru că nu a avut și iată-mă mare și sanatoasă. De asemenea și Ella, a crescut foarte bine, a luat în greutate conform graficelor și în 2 ani nu a răcit decât odată.

A nu se înțelege greșit. Susțin alăptarea, fiecare cât vrea și cât poate, dar nu susțin răutatea și ideea că, dacă nu alăptezi deloc sau o faci puțin, ești o mamă proastă, rea, greșită și nu îți iubești copilul.

Fiecare mamă face ce poate, cum poate, iar mamele care nu au job-uri și pot stă acasă 2 ani din diferite motive, să nu mai judece mamele care sunt active și revin repede la muncă renunțând astfel la alăptare.

Cu a-2-a bebelină mi-ar plăcea să nu mai fiu întrebată „Cât alăptez?, Cât stau acasă, de ce nu mă opresc? De ce revin la concerte așa repede?” pentru că mi se pare complet nepoliticos, ba chiar stupid și hai să fim mai toleranțe și drăguțe dragi mămici”, a precizat Andreea Bălan.

Andreea Bălan este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului trecut. Cei doi au împreună o fetiță, Ella. Andreea Bălan este însărcinată cu cel de-al doilea copil, urmând să nască în luna martie a anului viitor.

