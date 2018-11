lorifică la maximum timpul liber alături de cei doi copii. Vedeta a petrecut de minune, zilele trecute, cu ei într-un parc de distracții, fiind ajutată de filipineză.

„Fug de la unul la celălalt, m-am obișnuit. Sofia vrea pe scenă, Noah vrea în mașinuțe. Noi ne jucam afară, pe stradă, cu cheia de gât, două pietre, lapte gros, era superb, îmi plăcea tare mult, în aer liber, respiram aer curat. Acum venim aici în astfel de locuri, dar mergem și în parc până vine vremea rea”, ne-a povestit cântăreața.

Bona îi pleacă în decembrie. O să ia alta

Andreea Bănică are numai cuvinte de laudă la adresa bonei sale filipineze, cu care s-a înțeles bine din prima clipă. Femeia a știut să se facă utilă și plăcută și să îi demonstreze, prin fapte, că este o persoană de încredere.

„Suntem foarte încântați și fericiți, avem un ajutor de nădejde, sunt cea mai fericită că am făcut alegerea asta. Va pleca în decembrie, pentru că are și ea un băiețel, și va veni altă bonă. Face doi ani de când este la noi, mi-ar fi plăcut să mai stea, dar are un copil și trebuie să aibă grijă și ea de el. Am luat-o printr-o agenție. Mi-am luat măsuri de siguranță, cum aș face în orice situație, dar suntem bine, norocoși. Aș putea să îi las să plece cu ea în vacanță singuri, așa mare încredere am în ea, e ca un membru al familiei, ne place să avem genul acesta de oameni lângă noi”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bănică.

Ofertată de televiziuni, a refuzat proiectele: „Eu nu stau să bârfesc„

Andreea Bănică este, din această toamnă, amfitrioana emisiunii „Provocarea Starurilor” de la TVR 1. Propunerea a încântat-o, mai ales că a venit din partea unei persoane pe care o știa și cu care s-a înțeles foarte bine. „M-a sunat fosta producătoare e emisiunii «Folclorul contraatacă», cu care am lucrat în anii trecuți, și când am auzit că este vorba despre o emisiune muzicală, am zis «da» pe loc. Pentru că este ceea ce îmi place să fac, mă regăsesc în proiect și de aceea am acceptat. Am fost invitată să fac parte din alte proiecte la alte televiziuni, chiar înainte de a primi oferta asta, dar nu m-am regăsit în ele, eu trebuie să fiu muzicală, veselă, fericită, să-i fac pe cei de acasă să se simtă bine, eu nu stau să bârfesc, nu e genul meu”, a precizat Andreea Bănică.

