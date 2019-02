Primul și singurul bărbat din viața Andreei Bănică, Lucian Mitrea, i-a devenit acesteia nu doar iubit la scurt timp după ce s-au cunoscut, ci și impresar. Iar cu timpul, a preluat toate sarcinile legate de cariera blondei, devenind, când Andreea a-nceput să concerteze serios prin țară, și tour managerul ei.

Dincolo de partea bună a acestei colaborări – totul rămânea în familie, de la discuții, bani la împliniri și nemulțumiri -, a-nceput să se arate și partea mai puțin neplăcută a amestecării vieții profesionale cu cea personală. Iar când situațiile tensionate s-au înmulțit și amenințau să strice echilibrul familiei, Andreea a luat o decizie radicală, care s-a dovedit inspirată – i-a cerut lui Lucian să elibereze unul din posturile ocupate.

„Este un avantaj să lucrezi cu soțul, dar până la un anumit punct. Este impresarul meu de foarte mulți ani, de o viață aproape. După ce am născut-o pe Sofia, la un an jumătate, i-am spus: Cred că e mai bine ca tu să te ocupi și de ceilalți artiști ai tăi, să ai timp mai mult. Nu are sens să mai mergi cu mine, eu îmi iau un tour manager, tu îmi pui concertele și mai departe merg cu tour-managerul, nu ai treabă cu mine. Nu îți mai bate capul cu mine, nu ne mai certăm, nu mai avem nici o problemă!”, ne-a povestit artista despre pactul la care au recurs.