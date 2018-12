Andreea Ibacka a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie în care le arată fanilor cum a ales să se vopsească. „Sunt îndrăgostită de noua mea culoare' a scris Andreea Ibacka, în dreptul postării.

Admiratoarele acesteia au fost curioase să afle dacă și pe perioada sarcinii a apelat la schimbări de look, iar vedeta le-a răspuns fără să stea pe gânduri. „Nu, noroc cu șuvițele, nu a fost nicio urgență. Dar am înțeles că interdicția se referă doar la primul trimestru de sarcină' a spus Andreea Ibacka.

La scurt timp după ce soția lui a născut, Cabral a publicat prima imagine cu bebelușul „Salut. Sunt Cabi. Tatăl lui Inoke și al… Petuniei (da, nu avem nume nici acum). În primul rând… vă spun că m-ați făcut praf cu mesajele de ieri. V-ați oprit și ne-ați urat frumos, de m-a luat și mai tare de cap. Și pentru asta vă mulțumim!!! În al doilea rând, pare că mulți au intuit deja… la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sorsa a mică. E mai bine așa, mai ales pentru ele. Și vă mulțumim că înțelegeți treaba asta. Pitica e bine. Grăsuță, scandalagioaică și atentă deja la tot ce e în jur. Andreea Ibacka e bine și ea. Mă rog, fericită leșinată… Am pus prima poză pe care o am cu ea. Ea mă ține de deșt, eu leșin… d-astea', a scris Cabral pe reţelele de socializare.

