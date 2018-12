„Atât de multă dragoste în spatele uşilor. Maternitate. Fetiţă. Mamă. Familie. Miracol. Viaţă. Flori”, a scris Andreea Ibacka. Cabral a publicat imagine cu bebelușa lui, la o zi după venirea pe lume a fetiţei.

„Salut. Sunt Cabi. Tatăl lui Inoke și al… Petuniei (da, nu avem nume nici acum).

În primul rând… vă spun că m-ați făcut praf cu mesajele de ieri. V-ați oprit și ne-ați urat frumos, de m-a luat și mai tare de cap. Și pentru asta vă mulțumim!!!

În al doilea rând, pare că mulți au intuit deja… la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor’sa a’ mică. E mai bine așa, mai ales pentru ele. Și vă mulțumim că înțelegeți treaba asta.

Pitica e bine. Grăsuță, scandalagioaică și atentă deja la tot ce e în jur.

Andreea Ibacka e bine și ea. Mă rog, fericită leșinată… Am pus prima poză pe care o am cu ea. Ea mă ține de deșt, eu leșin… d-astea”, a scris Cabral pe reţelele de socializare.

