„Unul lângă altul, faţă în faţă, mereu împreună, chiar şi în momentele cand totul părea pierdut. Uneori, viaţa bate filmul şi iubirea învinge. Iubitul meu, soţul meu, tatăl copiilor mei, partenerul şi prietenul meu, toţi în acelaşi om, pe care l-am ales şi pe care înainte de a-l iubi, îl respect şi admir. La mulţi ani, iubirea mea!”– Photo: Dana Et Stephane Maitec, a scris Valentina Pelinel pe Facebook.

Valentina Pelinel este însărcinată și așteaptă cu nerăbdare să își țină fetele în brațe. Soția lui Cristi Borcea va naște în luna martie și a ales deja numele gemenelor. ' Eu sunt bine, sunt pe tocuri, fac sport, încă fac sport, sunt foarte ok. Mi-am dorit tare şi, chiar şi după Milan, mi-am dorit tare să mai am copii. Îmi doream foarte tare încă un copil, nu neapărat doi. Am văzut faţa doamnei doctor şi zice: interesant, sunt doi! M-au cuprins toate emoţiile şi aşa o adrenalină. Cristi s-a bucurat tare! Nume de cod: iubirea (n.r. între ea şi Cristi Borcea). Să ştii că înainte să fii mamă nu înţelegi copiii exact aşa cum ar trebui şi nici pe mame. Pe mine mă plictiseau discuţiile despre probemele copiilor. Mi-am dat seama că o mamă căreia îi pasă nu poate fi altfel, vorbeşte non-stop pe unde apucă. Eu arătam tuturor poze cu Milan. Ca mamă înţelegi', a spus Valentina Borcea la finalul anului trecut.

