Aurelian Temișan cântă în Cimitirul Bellu la Noaptea Muzeelor. Monica Davidescu prezintă evenimentul

Sâmbătă, 19 mai 2018, între orele 18.00-24.00, bucureștenii sunt așteptați cu mic cu mare la un eveniment special desfășurat în Cimitirul Bellu – Noaptea Muzeelor. Spectatorii sunt invitați astfel la o incursiune în istoria României de acum 100 de ani și o reactualizare a memoriei eroilor Marii Uniri.

Programul serii începe de la ora 18.00 cu un tur ghidat de vizitare a cimitirului, un recital de muzică instrumentală, urmat de un spectacol de dansuri populare tradiționale, concursuri cu premii, dar și un recital de zile mari semnat de Aurelian Temisan&Band.



“E într-adevăr o premieră acest lucru, faptul că o să cânt în Cimitirul Bellu alături de bând-ul meu, sâmbătă seara, pe 19 mai, începând cu oră 22.20, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Am să încerc să nu abordez piese care ar putea avea vreo tentă sau care te-ar putea duce cu gândul la ceva. Până la urmă este un act artistic, conjunctură în care se întâmplă e puțin “creepy”, dar dacă e să glumim și ei au nevoie de muzică bună…Pot să garantez că actul artistic este unul de calitate!”, spune Aurelian Temișan despre experiența inedită în care se va afla la Noaptea Muzeelor.

Mai mult, în jurul orei 20.00, cei prezenți la eveniment vor putea viziona și piesa de teatru „Chirița în carnaval”, în regia lui Marius Bodochi, cu o distribuție de excepție din care fac parte: Rodica Popescu Bitănescu, Marius Bodochi și Anca Sigartău.

Actrița Monica Davidescu, partenera de viață a lui Aurelian Temișan, este gazda evenimentului și mărturisește că o încearcă totuși câteva emoții la gândul că Noaptea Muzeelor se desfășoară în Cimitirul Bellu.

“În cadrul acestui mare eveniment cultural, Noaptea Muzeelor, am fost cooptată să prezint spectacolul care se desfășoară în Cimitirul Bellu. Inițial am crezut că e doar o propunere, dar am aflat că nu suntem la primul eveniment de acest fel. Au fost evenimente interesante și în anii trecuți care s-au bucurat de un public numeros. Am un ușor trac pentru că mă știu emotivă, plâng ușor, și e suficient să văd o persoană care vine să vadă spectacolul rememorând amintiri dragi cu o persoană dispărută, al cărui trup se odihnește chiar acolo în cimitir, și știu că sufletul meu se va zbuciuma.

Este pentru prima oară când prezint un spectacol acolo. Din păcate am fost de prea multe ori în cimitir conducând pe ultimul drum persoane dragi. Sarcina mea nu e ușoară. Am acceptat acest rol văzând lucrurile prin ochii unei prietene aflate la vârsta a treia, care îmi spune mereu când vine la un spectacol de- meu: “A fost lângă mine la spectacol și soțul meu (plecat de 4 ani dintre noi), eu mă bucur să împărtășesc cu el, chiar în gând, toate lucrurile bune care mi se întâmplă”. Da, cred că sunt mulți oameni care vor să împărtășească o bucurie cu cei dragi dispăruți.

Facem spectacol pentru ei, pentru amintirile lor, pentru liniștea lor, acolo unde cei dragi au mers pe ultimul drum. În plus, Cimitirul Bellu este un muzeu aer liber, datorită monumentelor ce marchează locul unde odihnesc trupurile unor personalități ce au marcat istoria societății noastre. E un loc de vizitat, cu bucuria cunoașterii și a rememorării. De altfel , în ediția aceasta a Nopții Muzeelor se desfășoară un tur interesant la monumentele unor personalități marcante pentru România secolului trecut. Cultură, literatură, istorie, medicină…

Dacă vom merge acolo unde odihnesc cei dragi și împărtășim cu familiile lor câteva clipe de bucurie, sigur vom transmite o energie bună către ei, energie pe care o primim înmiit înapoi. Regizorul Bogdan Alexe e un frumos nebun al zilelor noastre, are curaj și inițiativă, are idei și le pune frumos și curat în practica”, spune Monica Davidescu.

Bogdan Alexe, regizorul și producătorul spectacolului, declară: „Este al treilea an în care gândim acest spectacol inedit în Cimitirul Bellu. În fiecare an, în Noaptea Muzeelor, am reușit să strângem la Muzeul Bellu câteva mii de oameni (anul trecut au fost în jur de 18.000). Sperăm ca și anul acesta să fim la înăltimea așteptărilor”.