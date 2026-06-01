O provocare unică în lume

Întins peste canionul Chenab, în inima munților Himalaya, podul Chenab a devenit un simbol al ingineriei moderne, potrivit publicației THE B1M. Construcția sa, finalizată în vara anului 2025, reprezintă o etapă majoră în conectivitatea feroviară a Indiei cu Valea Kashmirului.

Cu temperaturi ce variază între 50 de grade Celsius în timpul verii și puncte de îngheț în iarnă, inginerii și muncitorii au avut de înfruntat condiții extreme.

„Când am început proiectul, am fost invitați să mergem la fața locului și ne-au fost puși la dispoziție măgari pentru a ne ajuta să urcăm de-a lungul cursului apei până la râu, astfel încât să vedem unde urma să fie construit podul, iar apoi a trebuit să urcăm dealurile pe jos. La prima călătorie, la întoarcere am luat o barcă, deoarece era mai rapid să coborâm pe râu decât să încercăm să parcurgem acele poteci montane sinuoase”, își amintește David MacKenzie, directorul tehnic al COWI, implicat în proiect din 2004.

Lucrările au început în anul 2004, au fost oprite temporar pentru recalcularea siguranței în fața vânturilor extreme și au fost finalizate structural în 2022. După teste seismice și de securitate, podul a fost inaugurat oficial pe 6 iunie 2025.

Podul Chenab face parte dintr-o linie feroviară de 272 km, proiectată pentru a conecta Kashmirul, o regiune tensionată politic și militar, cu restul Indiei. Guvernul indian susține că această linie va stimula economia locală, dar criticii consideră că este un mijloc de consolidare a controlului asupra regiunii. Această linie include 943 poduri și 36 tuneluri.

Construcție în condiții extreme: are o durată de viață de cel puțin 120 de ani

Construcția podului Chenab a necesitat drumuri de acces speciale de 26 kilometri, fabricate pe marginea stâncilor abrupte. Din punct de vedere arhitectural și tehnic, podul este o structură masivă în arc, având o lungime totală de 1.315 metri. De asemenea, arcul său de oțel se întinde pe 467 de metri.

Deoarece regiunea este cunoscută pentru o activitate seismică intensă și vânturi violente, inginerii au proiectat podul astfel încât să reziste la cutremure de magnitudine foarte mare și la rafale de vânt ce pot atinge 266 de kilometri pe oră. De asemenea, structura a fost tratată cu vopsele speciale de înaltă rezistență pentru a preveni coroziunea, asigurându-i o durată de viață estimată la cel puțin 120 de ani.

Podul este o structură arcuită, construită din două direcții opuse care se întâlnesc la mijloc. Designul permite distribuirea greutății către fundațiile montane. Pentru a transporta piesele de oțel, muncitorii au utilizat o macara pe cabluri, un sistem aerian între două turnuri. După finalizarea arcului, au fost adăugate turnurile suport și platformele pentru șine, folosind o metodă de lansare pas cu pas.

Proiectat de echipa WSP din Finlanda, arcul podului și turnurile sale se înalță maiestuos deasupra râului Chenab. Stânca și oțelul se îmbină perfect cu peisajul montan din fundal, oferind priveliști spectaculoase pentru pasagerii trenurilor care traversează canionul.

Podul este mai înalt decât Turnul Eiffel

Situat în regiunea Jammu și Kashmir din nordul Indiei, acest megaproiect traversează valea adâncă a râului Chenab la o înălțime amețitoare de 359 de metri, depășind cu 29 de metri chiar și Turnul Eiffel. Înălțimea oficială a Turnului Eiffel este de 330 de metri, incluzând antena radio din vârf.

Structura podului face parte dintr-un proiect strategic masiv numit linia feroviară Udhampur-Srinagar-Baramulla, menit să conecteze regiunea izolată de restul rețelei feroviare indiene.

Podul Chenab se remarcă prin modul în care se integrează vizual în peisajul sălbatic al Munților Himalaya. Designul său complex, realizat cu ajutorul unor echipe internaționale de experți, printre care și specialiști din Finlanda, face ca oțelul și pilonii ancorați în stâncă să pară o extensie naturală a muntelui.

Pe lângă importanța sa economică și militară crucială pentru India, podul a devenit o atracție turistică globală. După două decenii de muncă și sacrificii, podul este acum un exemplu al capacității umane de a construi în cele mai dificile medii.

