Stiu ca nu-mi arat deloc varsta,??????, si in proportie de 90% nu este meritul meu, ci al mostenirii mele genetice, adica, gene bune de la parinti, in special de la tata ♥️…restul grija mea pentru corpul si mintea mea Am facut mereu public,(a fost optiunea mea sa nu mint, cum fac altele, carora li s-au marit tatele peste noapte de la tinctura de marar…avem multe exemple hilare in showbiz ???), ca am recurs la numeroase operatii la SANI, interventii in urma carora bustul meu a oscilat de-a lungul anilor, mai mult ca la oricine, e adevarat…? 9 operatii de marire, micsorare si ulterior, scoatere definitiva a implanturilor Dar atat! Aici s-a oprit relatia mea cu chirurgia estetica! Punct! NICI VORBA DE VREO ORICARE ALTA OPERATIE ESTETICA…adica, buze, ochi, pometi, nas, barbie,( fata), picioare, abdomen, fund, sau altceva,( corp) Sa fie lucrurile clare, ca asa imi place mie, cand exista informatii eronate sau speculatii Imi place sa le pun punct Speculatiile merg la altele, care traiesc de pe urma speculatiilor, si daca nu exista, platesc ele sa le genereze…stiu prea bine manevrele din showbiz ? Multumesc @libertatea pentru articolele frumoase scrise mereu despre mine de-a lungul vremii ? Am si eu un ziar,( publicatie), care ma respecta si se respecta si nu se preteaza la mizerii ? Va pup tare si vreau sa va spun ca pentru mine, si multa lume, sunteti THE BEST ♥️ Love, Oana ?