Potrivit propriilor mărturirisiri ale artistului, tatăl lui Daniel Iordăchioaie a lucrat mulăți ani în armată. Chiar dacă poate părintele său și-ar fi droit să-i urmeze exemplul, el a mers pe alte drumuri. S-a pregătit pentru medicină, dar în loc să profeseseze ca doctor, a devenit… artist. Totuși, acesta a reușit să-i îndeplinească dorința de a îmbrăca haina militară, chiar în ajunul zilei sale de naștere, când părintele lui a împlinhit 78 de ani. Prezent la un eveniment ce a avut loc la Cercul Militar, Iordăchioaie a „comandat”, cu câteva zile înainte, o uniformă de armată.

„Am gradul de artist și funcția de medic de suflete. Am avut o rugăminte la domnul general Cătălin Zisu. În zilele premergătoare în care lucram la acest spectacol (n.r. în care a fost omagiat regretatul compositor Dumitru Lupu), dacă se poate să-mi facă fetele de aici și mie o uniformă, dorind să-mi omagiez tatăl, care a fost comandant de tanc la Lipova, la 78 de ani, A fost o dorință neîndeplinită a lui, pentru că eu nu am făcut stagiul militar. A fost prima oară când eu am purtat uniformă. M-am simțit important”, a declarat acesta pentru Libertatea.