Ce a găsit Dana Rogoz în drum spre casă. I-a luat de jos, pe soțul ei l-a apucat râsul când a văzut-o

Dana Rogoz a dezvăluit că a găsit bani pe stradă și s-a aplecat să îi ia, lucru care l-a amuzat pe partenerul ei de viață.

Dana Rogooz, mamă a unui băiețel, este una dintre vedetele din showbiz-ul românesc care țin permanent legătura cu fanii săi de pe internet.

Pe blogul său, Dana Rogoz a mărturisit că simte o stare de fericire pe care nu o poate explica. Printre altele, Dana Rogoz, care este măritată cu regizorul Radu Dragomir, a dezvăluit că a găsit o bancnotă de 100 de lei pe stradă, pe care i-a luat, spre surprinderea și amuzamentul partenerului ei de viață.

“Vă scriu din cabina teatrului, căci în seara această am spectacol. Deși mi-e foarte somn, pentru că ieri am filmat până la 12 noaptea, mă simt șsaaa… învăluită într-o stare de bine. E ceva deosebit, vă zic. Să fi intrat Venus la mine în zodie? Să fie soarele de afară? Să fie Radu care m-a privit cu blândețe și în această dimineață în timp ce dormeam lângă Vlad? Să fie chiar Vlad cu care am făcut piața azi și care tocmai ce m-a învățat că o gură de aer mai proaspăt poți lua dacă pur și simplu te oprești lângă un capac, în drumul spre casă?

Am zis să vă scriu acum, cât încă persistă starea asta de bine, fără un motiv clar definit, că poate vă molipsesc. Sper să atragă lucruri bune, căci altfel în viața mea legea asta a compensației a funcționat întotdeauna al naibii de bine. O bucurie mare a fost echilibrată mereu de o mare tristețe. Daaaar, să nu piară zen-ul, că momentan chiar nu sunt motive. Plus că nu e vorba de o mare bucurie, ci doar de o stare de bine, contrar asteniei specifice sezonului.



În drum spre teatru, azi am găsit și o hârtie de 100 lei… Pe Radu l-a bufnit râsul când m-a văzut ridicând banii de pe stradă, căutând stânga-dreapta vreun posibil posesor al lor. Ce să fac, să încerc și un bilet la loto? Nu de alta, dar sunt și într-o perioadă în care îmi cumpăr multe haine, pentru că mi se pare că îmi stau mai bine acum! Vă rog, nu râdeți de mine. Știu că sună pueril tot ce vă povestesc aici.

Dar adevărul e că a devenit aproape straniu să auzi un om că se bucură de o zi obișnuită, declarând că îi e bine, că e suficient de fericit cu ce are. Fără să fi avut niciun motiv recent de bucurie cu totul deosebit. Nu vi se pare?”, a povestit Dana Rogoz pe blogul ei.