Ce spune Camelia Potec la început de an 2019. „M-am maturizat și am învățat multe lucruri”

„SUNT FERICITĂ! Încep anul 2019 cu speranță, cu încredere, cu zâmbetul pe buze dar și cu ambiția de a munci, de a lupta pentru lucrurile în care cred și alături de oamenii dragi. Am planuri mari, am baterille încărcate și CRED că 2019 va fi EXTRAORDINAR!

Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat ca 2018 să fie poate cel mai bun an al meu de până acum, atât din punct de vedere profesional cât și personal.

Fără colegi, sportivi și întreaga lor echipă, fără prieteni, parteneri, presă, instituții publice, fără voluntari și arbitrii, fără putere de muncă și fără credința că se poate, nimic nu ar fi fost posibil.

M-am maturizat și am învățat multe lucruri în 2018.

În primul rând am simțit și simt că sunt iubită de cel care îmi este doar partener deocamdată, CAELIA IOANA este cea care ne-a arătat și învățat pe amândoi că iubirea nu are limite. Ador să fiu mamă și sper să fiu un exemplu fiicei mele. Le mulțumesc tuturor prietenilor (vechi și noi) care mi-au fost alături dar mai ales mulțumesc familiei fără de care, probabil, nu ne am fi descurcat.

Vă doresc tuturor să aveți un 2019 extraordinar! Sper să simțiți și să fiți într-adevăr iubiți, să iubiți la rândul vostru, să fiți sănătoși, să fiți uniți și să realizați o foarte mare parte din tot ceea ce va propuneți. Să fiți de AUR! ❤️❤️❤️❤️❤️”, a transmis camelia Potec în mediul online.

