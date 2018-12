Cel mai jenant moment pentru Ștefan Floroaica de la Exatlon. „Am spus că așa ceva n-o să mai fac niciodată”

Ștefan Floroaica a fost unul dintre cei mai iubiți și apreciați concurenți din echipa Războinicilor din primul sezon al show-ului Exatlon România, difuzat de postul de televiziune Kanal D.

Ștefan a făcut dezvăluiri în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Teo Show. Acesta a povestit care a fost cel mai jenant moment din viața sa.

„Aveam 14 ani, eram în oraşul meu natal, Piteşti. Prima mea defilare… Urma să port lenjerie intimă în mall-ul nostru de la Piteşti. Eu habar nu aveam ce trebuia să port. Iar în public erau cunoscuţi de-ai mei.

Am murit de ruşine şi am spus că aşa ceva n-o să mai fac niciodată! Eram roşu de ruşine”, a declarat Ștefan Floroaica.

