România, lider mondial la consumul de alcool: 17 litri de alcool pur pe an

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), românii au ajuns cei mai mari consumatori de alcool din lume. Statisticile oficiale indică o medie de 36,9 grame de alcool pe zi pentru un consumator din România, ceea ce echivalează cu aproximativ 17,06 litri de alcool pur pe an.

Această toleranță socială ridicată față de băuturile alcoolice – privite adesea în cultura locală drept alimente sau remedii empirice, mai degrabă decât substanțe toxice – se răsfrânge periculos și asupra perioadei de sarcină.

Un sondaj național realizat de iVOX Research la solicitarea Spirits România, în cadrul campaniei „Sarcină sau alcool. Tu alegi!”, arată amploarea fenomenului în rândul femeilor din țara noastră:

25% dintre românce (una din patru) au recunoscut că au consumat alcool în sarcină, fie regulat, fie ocazional.

(una din patru) au recunoscut că au consumat alcool în sarcină, fie regulat, fie ocazional. 55% dintre mame nu au purtat nicio discuție cu medicul ginecolog despre pericolele expunerii fătului la alcool.

nu au purtat nicio discuție cu medicul ginecolog despre pericolele expunerii fătului la alcool. 15% dintre gravide susțin că au primit „undă verde” de la specialist pentru un consum ocazional, în cantități mici – o abordare direct contrară ghidurilor medicale internaționale.

Alcoolul trece prin placentă direct la copil

Mecanismul prin care alcoolul afectează sarcina este direct și rapid: substanța ajunge imediat în sângele copilului.

„Consumul de alcool în timpul sarcinii trebuie privit ca un factor de risc pentru mamă și, mai ales, pentru făt. Alcoolul traversează placenta, astfel încât fătul este expus la alcool în perioada în care organele și, ulterior, sistemul nervos central se dezvoltă. În prezent, nu există o cantitate de alcool, un anumit tip de băutură sau o perioadă a sarcinii pentru care să putem spune că este demonstrat sigur. De aceea, recomandarea este abstinența de la alcool pe toată durata sarcinii”, explică dr. Morariu Ciprian-Andrei, medic primar Obstetrică-Ginecologie.

Cele mai frecvente mituri despre consumul de vin

Atunci când informația medicală avizată lipsește din cabinet, gravidele devin vulnerabile în fața sfaturilor din anturaj. Potrivit datelor iVOX, 56% dintre femei au auzit în familie sau de la prietene că „au băut în sarcină și nu s-a întâmplat nimic”. Astfel, 16% dintre cele care au consumat alcool recunosc că au făcut-o influențate de aceste exemple.

Falsurile populare rămân adânc înrădăcinate:

Peste 10% dintre femei cred că berea stimulează lactația sau că vinul roșu reduce tensiunea arterială în sarcină.

cred că berea stimulează lactația sau că vinul roșu reduce tensiunea arterială în sarcină. Aproape 20% dintre românce consideră eronat că băuturile alcoolice slabe sau diluate sunt mai puțin nocive pentru făt. În cabinete, medicii aud adesea tot felul de mituri legate de consumul de alcool în sarcină. De pildă, că ,,un pahar de vin roșu din când în când nu îi face rău bebelușului.”

consideră eronat că băuturile alcoolice slabe sau diluate sunt mai puțin nocive pentru făt. Realitatea: Nu există o limită inferioară sigură pentru consumul de alcool în sarcină. Alcoolul trece direct prin placentă la făt, iar ficatul acestuia, fiind nedezvoltat, nu îl poate metaboliza. Chiar și cantitățile mici cresc riscul de Tulburări din Spectrul Alcoolismului Fetal (FASD).

Nu există o limită inferioară sigură pentru consumul de alcool în sarcină. Alcoolul trece direct prin placentă la făt, iar ficatul acestuia, fiind nedezvoltat, nu îl poate metaboliza. Chiar și cantitățile mici cresc riscul de Tulburări din Spectrul Alcoolismului Fetal (FASD). „Vinul roșu ajută la circulație și crește nivelul de fier” este un alt crez din popor.

Realitatea: Cu toate că vinul roșu conține antioxidanți (cum ar parte din resveratrol), riscurile asociate toxicității alcoolului depășesc orice potențial beneficiu nutrițional. Fierul și îmbunătățirea circulației se obțin în siguranță prin alimentație sau suplimente recomandate de medic.

Cu toate că vinul roșu conține antioxidanți (cum ar parte din resveratrol), riscurile asociate toxicității alcoolului depășesc orice potențial beneficiu nutrițional. Fierul și îmbunătățirea circulației se obțin în siguranță prin alimentație sau suplimente recomandate de medic. „Berea sau vinul slab sunt mai sigure decât băuturile tari.”

Realitatea: Corpul procesează alcoolul în sine (etanolul), indiferent dacă vine dintr-un pahar de vin, o sticlă de bere sau un shot de whisky. Un pahar standard de vin (150 ml) conține aproximativ aceeași cantitate de alcool pur ca o bere medie sau un shot de tărie.

Corpul procesează alcoolul în sine (etanolul), indiferent dacă vine dintr-un pahar de vin, o sticlă de bere sau un shot de whisky. Un pahar standard de vin (150 ml) conține aproximativ aceeași cantitate de alcool pur ca o bere medie sau un shot de tărie. Unii cred că „un pahar de vin în ultimul trimestru este sigur, pentru că fătul este deja format.”

Realitatea: Deși organele principale se formează în primul trimestru, creierul și sistemul nervos al fătului se dezvoltă continuu pe tot parcursul celor 9 luni. Consumul de alcool în trimestrele 2 și 3 poate afecta creșterea și dezvoltarea neurologică.

Deși organele principale se formează în primul trimestru, creierul și sistemul nervos al fătului se dezvoltă continuu pe tot parcursul celor 9 luni. Consumul de alcool în trimestrele 2 și 3 poate afecta creșterea și dezvoltarea neurologică. „Dacă mama sau bunica au băut vin și au născut copii sănătoși, înseamnă că e în regulă.” Realitatea: Experiențele individuale nu garantează un rezultat sigur. Multe efecte ale expunerii la alcool (cum ar fi dificultățile de învățare, de atenție sau tulburările comportamentale) apar mai târziu în copilărie și nu sunt vizibile imediat la naștere.

Tulburările din spectrul alcoolic fetal (FASD): Sechele invizibile la naștere

Consecința directă a expunerii fătului la alcool o reprezintă tulburările din spectrul alcoolic fetal (FASD). Deși 56% dintre românce au auzit de aceste afecțiuni, peste 35% cred greșit că riscul apare doar la consum cronic sau excesiv.

Medicul ginecolog avertizează că efectele pot fi devastatoare și foarte variate:

Tulburări de creștere și malformații congenitale;

Afectarea dezvoltării creierului;

Dificultăți de învățare, probleme de atenție și memorie;

Tulburări de comportament și dificultăți de adaptare socială.

„Unele dintre aceste consecințe nu sunt evidente la naștere și pot deveni vizibile abia în copilărie sau chiar mai târziu”, atrage atenția dr. Morariu.

De ce este imposibil să stabilim o „doză sigură”?

Pe lângă FASD, consumul de alcool în sarcină este asociat direct cu un risc crescut de avort spontan, naștere prematură sau naștere de făt mort.

„Riscul este în general mai mare în cazul consumului important și repetat, însă problema este că nu putem anticipa pentru o anumită gravidă și pentru un anumit făt care va fi nivelul la care apare afectarea. Două sarcini expuse aparent la aceeași cantitate de alcool pot avea rezultate diferite. Tocmai această variabilitate face imposibilă stabilirea unei «doze sigure»”, subliniază medicul.

O atenție deosebită trebuie acordată consumului episodic excesiv (binge drinking), care duce la o concentrație masivă de toxine în sângele matern. Totuși, medicul transmite un mesaj de calm pentru mamele care au consumat o cantitate mică de alcool înainte să știe că sunt însărcinate: „Acest lucru nu înseamnă automat că fătul va fi afectat, însă situația nu trebuie transformată într-o recomandare pentru consum ocazional.”

Falsul leac: Poate alcoolul să oprească contracțiile uterine?

O credință populară veche susține că alcoolul ar reduce contracțiile sau ar amâna travaliul. Specialistul demontează definitiv această practică:

„Este adevărat că alcoolul poate influența anumite mecanisme neurohormonale și poate modifica temporar contractilitatea, ceea ce probabil a contribuit la apariția acestor observații empirice. Dar acest fenomen nu reprezintă un tratament obstetrical și nu justifică în niciun fel administrarea de alcool pentru oprirea contracțiilor sau întârzierea travaliului. În cazul alcoolului, beneficiul tocolitic presupus nu justifică expunerea fetală la o substanță toxică ale cărei efecte pot fi serioase și ireversibile,” explică dr. Morariu.

În sarcină, cea mai sigură cantitate este ZERO

Ghidurile internaționale ale CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) și ale OMS mențin o recomandare fermă: toleranță zero față de alcool pe întreaga durată a sarcinii.

„Mesajul meu pentru femeile însărcinate este unul simplu: în sarcină, cea mai sigură cantitate de alcool este zero. Iar dacă o femeie a consumat alcool înainte de a afla că este însărcinată, nu trebuie să intre în panică și nici să evite consultul medical. Important este să oprească ulterior consumul și să discute deschis cu medicul obstetrician despre cantitatea și perioada expunerii, pentru ca sarcina să poată fi urmărită corespunzător”, încheie dr. Morariu Ciprian-Andrei.

Problema toleranței sociale la alcool nu începe la vârsta adultă și nici în cabinetul ginecologic, ci mult mai devreme, având în vedere că adolescenții din România se refugiază tot mai des în alcool. Conform datelor 1 din 4 copii cu vârsta peste 14 ani a consumat alcool în ultima săptămână.





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