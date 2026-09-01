De la piețele de pește din Istanbul și tavernele de pe litoral din Bodrum și Antalya, până la bucătăriile bunicilor din întreaga Anatolie, apetitul global pentru „nonna-stalgia”, acea nostalgie pentru preparatele reconfortante, de familie, servite simplu și fără artificii, transformă cultura gastronomică tradițională a Turciei în una dintre cele mai savuroase dimensiuni ale unei vacanțe construite deja în jurul soarelui, mării și istoriei.

Potrivit studiilor recente, această tendință este mai amplă: călătoriile și turismul, cu 79%, se află în fruntea preferințelor de petrecere a timpului liber, urmate de activitățile gastronomice, cu 70%, și experiențele în aer liber, cu 69%.

Puține destinații răspund acestei dorințe la fel de bine ca Turcia. Cu una dintre cele mai bogate tradiții culinare din lume, țara își dezvăluie o latură gastronomică deosebit de proaspătă, construită în jurul legumelor și fructelor de sezon, uleiului de măsline, ierburilor aromatice și fructelor de mare proaspete.

Supa rece și preparate pline de culoare

De la supe reci și legume gătite în ulei de măsline, până la salate colorate și băuturi pregătite în casă, aromele oferă o binevenită senzație de prospețime în zilele călduroase.

Fie că alegi plajele de pe coasta Mării Egee și Riviera Turcească, explorezi comorile culturale ale Anatoliei antice sau cauți răcoarea munților de la Marea Neagră, bucătăria turcească adaugă o nouă dimensiune fiecărei călătorii, completarea perfectă pentru o zi petrecută lângă apă, nu un motiv pentru a renunța la ea.

Dintre numeroasele preparate savurate în Turcia, supa ayran ași se remarcă drept una dintre cele mai răcoritoare tradiții culinare ale țării și demonstrează cum ingrediente simple, de zi cu zi, pot deveni un preparat ideal. Originară din Anatolia de Est, această supă rece tradițională este pregătită din iaurt, năut și grâu.

Este un preparat care merită încercat într-o călătorie prin estul Turciei, însă popularitatea sa a depășit de mult regiunea de origine, astfel că poate fi găsit și în localurile tradiționale din marile orașe, inclusiv în Istanbul.

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Specialitățile gătite cu ulei de măsline sunt o altă alegere ușoară și sățioasă pentru un prânz. Pregătite lent și servite, de regulă, reci, acestea pun în valoare gustul natural al legumelor, de la fasole verde și dovlecei, până la anghinare, toate cultivate în diferite regiuni ale Anatoliei și acompaniate de ulei de măsline produs local.

Dolma, preparatul din legume precum dovlecei, ardei sau vinete umplute cu un amestec aromat de orez și ulei de măsline, se numără printre cele mai iubite exemple. La fel de apreciată este sarma, constând în frunze de viță-de-vie rulate în jurul aceleiași umpluturi aromate, unul dintre preparatele clasice ale bucătăriei turcești.

Dincolo de legume, uleiul de măsline pune în valoare și ierburile, și plantele comestibile specifice diferitelor regiuni ale Turciei. În zona Mării Egee, de exemplu, verdețuri locale precum șevketibostan, o varietate de ciulin comestibil, și deniz borulcesi, cunoscută drept salicornie, sunt pregătite cu ulei de măsline și reflectă caracterul sezonier al gastronomiei locale.

Alături de salate crocante și băuturi răcoritoare pregătite în casă, komposto, o băutură rece obținută prin fierberea fructelor proaspete în apă ușor îndulcită, șerbeturi tradiționale sau limonadă, aceste preparate surprind perfect spiritul revigorant al meselor de vară.

Clasica salată ciobănească turcească, coban salatasi, preparată din roșii, castraveți, ardei și ceapă, asezonate cu lămâie și ulei de măsline, este acompaniamentul ideal pentru fasolea verde gătită în ulei de măsline. Alte preparate reconfortante, precum kisir, o salată de bulgur, mucver, chifteluțe de dovlecei cu brânză albă, piyaz, salată de fasole albă, sau chifteluțele de linte, completează orice masă.

„Bucătăria bunicii” exista în Turcia înainte să devină trend

Așa-numitele esnaf lokantalari, restaurante tradiționale de cartier, se numără printre cele mai accesibile locuri în care pot fi descoperite preparatele turcești gătite ca acasă. Create inițial pentru muncitorii aflați în pauza de prânz, aceste localuri cu atmosferă nostalgică servesc zeci de preparate proaspăt pregătite, consistente și reconfortante, într-un cadru primitor și la prețuri accesibile.

Tendința internațională cunoscută drept „grandma-core” sau „nonna-stalgia”, dorința de a reveni la rețete autentice, de familie, servite simplu și fără pretenții, descrie, de fapt, un stil pe care restaurantele tradiționale turcești îl cultivă de generații, cu mult înainte ca acesta să primească un nume.

Într-o astfel de lokanta alegi pur și simplu preparatele care îți fac cu ochiul din vitrina caldă, plătești un preț stabilit pentru fiecare porție, iar pâinea proaspătă este aproape întotdeauna oferită din partea casei.

Nopțile din Turcia capătă un farmec aparte în meyhane, tavernele tradiționale turcești de pe litoral, unde mesele lungi devin locul perfect pentru întâlniri memorabile.

Aceste taverne reunesc selecții de mezze, fructe de mare proaspete și plăcerea unei cine savurate fără grabă, lângă mare. Masa începe adesea cu aperitive răcoritoare pe bază de iaurt, precum haydari, preparate cu ulei de măsline și verdețuri de sezon, urmate de pește la grătar și alte fructe de mare proaspete.

Alături de un vin alb local sau de raki, băutura tradițională turcească aromatizată cu anason, cina devine parte dintr-o experiență mai amplă, specifică tavernelor turcești, definită de preparate împărțite cu ceilalți și conversații care se prelungesc până târziu.

Un alt desert de vară care merită încercat este celebra înghețată de Maraș, preparată din lapte de capră și tuberculi de orhidee sălbatică, cultivați în provincia Kahramanmaraș.

Recunoscută printre deserturile apreciate la nivel internațional de platforme precum TasteAtlas, înghețata de Maraș este cunoscută pentru textura sa neobișnuit de densă și pentru rezistența la topire. Tocmai datorită acestei consistențe, poate fi servită în felii și savurată cu furculița și cuțitul.

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