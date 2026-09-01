„Respinge, ca inadmisibilă, contestația în anulare formulată de inculpatul Radu George Bucurică împotriva încheierii 617 din data de 27 august 2026 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 525/57/2026. (…) Definitivă”, a transmis instanța.

Reamintim că Radu Bucurică a fost reținut pentru 24 de ore pe 10 august, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local din localitatea Ribița, județul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliție ar fi folosit un spray lacrimogen și ar fi tras un foc de armă în timp ce era imobilizat de agenți. Anchetatorii au susținut că avea asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, precum și un pistol marca Walther, deși permisul de portarmă era anulat.

El a fost acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

„La data de 9 august, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din comuna Ribița, jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, precum și o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condițiile în care IPJ Caraș Severin – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a dispus la 27 iulie anularea permisului de portarmă, aspect cunoscut de inculpat din 6 august. În jurul orei 03:00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliție, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local și a fugit de organele de poliție, care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit sprayul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliție ar fi tras fără drept cu arma letală deținută asupra sa”, a transmis Parchetul General.

În apărarea sa, Bucurică a susținut că nu a tras și că avea arma pentru a se proteja de „mafia din Banat”, conform news.ro. În primă fază, Curtea de Apel Alba Iulia l-a lăsat liber, deoarece magistrații au observat că imaginile înregistrate de camera video de corp purtată de un agent nu arătau că procurorul a tras.

Pe 27 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus definitiv arestarea preventivă a lui Radu George Bucurică pentru 30 de zile. După emiterea mandatului, a fost dat în urmărire de Poliția Română, deoarece nu a fost găsit pentru punerea în executare a mandatului, dar a fost prins la scurt timp.

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