Șoferul a fost testat și s-a confirmat că nu consumase alcool

Potrivit cotidianului italian Il Giorno, românul a traversat strada pe culoarea roșie, fiind surprins de camion. Șoferul, un marocan de 32 de ani, a fost testat și s-a confirmat că nu consumase alcool.

Originar din România, Gheorghe își sărbătorise recent cea de-a 52-a aniversare, pe 5 august. Era un om fără adăpost bine-cunoscut de locuitorii din zona Brenta, unde era descris drept „o persoană liniștită, care nu deranja niciodată pe nimeni”.

„I-am oferit de multe ori o cafea”, a declarat un client al unui bar din zonă, adăugând că românul avea o asemănare izbitoare cu actorul Benicio Del Toro. Din păcate, intervenția rapidă a echipajului medical de la Areu, sosit cu o ambulanță și o mașină de urgență, nu a mai putut salva viața bărbatului.

Șoferul camionului implicat este în stare de șoc. Testele au confirmat că nu consumase alcool înainte de accident. Potrivit procurorului de caz, șoferul este cercetat pentru omor rutier, o procedură standard în astfel de cazuri.

Șoferul nu avut nicio șansă să evite accidentul

Conform primelor concluzii ale anchetei conduse de echipa Radiomobile, coordonată de comandantul Gianluca Mirabelli, șoferul nu avut nicio șansă să evite accidentul.

Românul ar fi traversat brusc strada pe culoarea roșie, iar camionul abia pornise de la semafor. Un martor ocular susține această versiune, iar camerele de supraveghere din zonă ar putea aduce confirmări suplimentare.

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