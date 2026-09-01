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Din primele informații obținute, există suspiciuni întemeiate că aparatul de zbor ar avea încărcătură explozibilă activă la bord, motiv pentru care autoritățile au declanșat o procedură rapidă de intervenție.

UPDATE 16:20 Drona cu explozibil a fost detonată în mod controlat și în siguranță de către geniști

Descoperirea de pe câmp și mobilizarea echipajului pirotehnic SRI

Aparatul de zbor a fost observat inițial de un localnic, care a anunțat imediat autoritățile. Comuna Viișoara se află situată la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de frontiera României cu Republica Moldova.

Deocamdată nu se cunoaște momentul exact în care drona s-a prăbușit pe terenul agricol și nici traseul pe care l-a urmat înainte de impact.

Imediat după primirea apelului, zona a fost complet izolată de forțele de ordine pentru a preveni orice risc pentru populație.

Spre locul incidentului a fost trimis un echipaj pirotehnic din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), specializat în identificarea, cercetarea și neutralizarea încărcăturilor explozive.

Echipa de specialiști are misiunea de a verifica starea aparatului și de a securiza încărcătura potențial periculoasă.

Poliția și Parchetul au deschis o anchetă

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a confirmat oficial că sesizarea a fost înregistrată în cursul dimineții prin postul local de poliție, fiind demarate de îndată primele măsuri procedurale.

Reprezentanții IPJ Vaslui au precizat că marți, 1 septembrie 2026, la ora 10:15, șeful Postului de Poliție Viișoara a fost anunțat telefonic despre prezența aparatului avariat pe câmp. În urma notificării, a fost informat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Procurorii și anchetatorii urmează să efectueze cercetările necesare pentru a stabili proveniența dronei, circumstanțele exacte în care s-a produs prăbușirea și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

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