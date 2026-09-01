În luna iulie 2026, peste 301.000 de români au ales ca destinație de vacanță țara vecină, în timp ce România se situează pe locul al treilea în clasamentul turistic al bulgarilor care călătoresc în străinătate.

Românii, pe locul doi în topul vizitatorilor din Bulgaria

Cu un total de 301.200 de vizite înregistrate în luna iulie, cetățenii români reprezintă a doua cea mai numeroasă categorie de turiști străini din Bulgaria, fiind depășiți doar de vizitatorii din Turcia, care au însumat 312.700 de intrări.

Clasamentul vizitatorilor străini este completat de călători din Ucraina (202.100), Germania (163.500) și Polonia (109.200), urmați de turiști din Serbia, Grecia, Cehia, Marea Britanie și Olanda.

Analiza NSI relevă un nou obicei de consum în rândul turiștilor români: mulți dintre aceștia aleg să își împartă concediul de vară în două etape distincte. Astfel, o primă parte a vacanței este rezervată resorturilor sau plajelor din străinătate, cu precădere din Bulgaria, Turcia sau Grecia, urmând ca a doua etapă să fie petrecută pe litoralul românesc.

România urcă în topul preferințelor turistice ale bulgarilor

În ceea me privește deplasările peste hotare ale cetățenilor bulgari, aceștia au efectuat în luna iulie 1.037.700 de călătorii în afara țării, în creștere cu 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Grecia conduce detașat clasamentul cu 263.900 de călătorii, urmată îndeaproape de Turcia cu 261.200.

România se remarcă pe poziția a treia, cu 95.800 de vizite efectuate de bulgari, devansând destinații consacrate precum Germania (58.400), Serbia (56.000), Italia (40.800), Franța, Macedonia de Nord, Austria și Spania.

În timp ce vacanțele și excursiile bulgarilor în străinătate au crescut cu 4,2%, iar călătoriile în alte scopuri cu 4%, deplasările de afaceri au consemnat o ușoară scădere de 2,4%.

Per ansamblu, numărul total al vizitatorilor străini care au intrat în Bulgaria în iulie 2026 a atins 1.979.700 de persoane, în scădere ușoară cu 1,2% față de iulie 2025. Din totalul acestor intrări, aproximativ 37,5% au reprezentat doar trafic de tranzit.

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