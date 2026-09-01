Potrivit celor spuse de vedetă pe rețelele de socializare, era să fie lovită de o mașină în timp ce traversa o stradă din București. Într-un clip video pe care l-a postat pe internet, soția lui Viorel Lis a povestit ce a pățit.

„Vreau să vă întreb ceva. Traversam pe trecerea de pietoni, pe o stradă care este cu două sensuri. Când am traversat de pe partea cealaltă, era verde pentru pietoni. Am trecut de linia de tramvai, încă era verde, dar când am ajuns pe mijlocul trecerii de pietoni, s-a făcut roșu și venea un Jeep din stânga.

Bineînțeles, eu am crezut că mă lasă să trec, pentru că eu, dacă aș fi fost în mașină, iar cineva era la mijlocul trecerii de pietoni, l-aș fi lăsat să treacă. Cum e bine? N-am timp să caut pe internet. M-a claxonat și aproape să mă ia pe capota mașinii. Avea și Jeep”, și-a început Oana Lis povestea.

Apoi, ea i-a întrebat pe internauți ce ar fi trebuit să facă și cum era normal să reacționeze în momentul în care a văzut că mașina nu oprește.

„Eu nu mă așteptam să nu mă lase să trec. Sunt ditamai femeia, m-a văzut că sunt pe trecere. Eu am pornit pe verde, abia când mai aveam trei pași, s-a făcut roșu. Ce trebuia să fac? Să mă întorc din drum pe trecerea de pietoni? Din contră, am văzut oameni care au luat-o pe trecere și, când s-au întors, au fost loviți de o mașină. Ca și cum s-au răzgândit și cel care trece cu mașina nu se așteaptă, căci vede omul trecând. Te aștepți că își continuă drumul, nu că se întoarce”, a mai afirmat soția lui Viorel Lis.

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Apoi, în final, Oana Lis a dezvăluit că s-a speriat foarte tare și că a rămas șocată, deoarece nu se aștepta ca mașina să treacă atât de aproape de ea. Mai mult decât atât, ea și-a întrebat fanii cine are dreptate într-o astfel de situație.

„Am rămas șocată! M-am și speriat, nu mă așteptam. Eu ce trebuia să fac? Am făcut corect? Bineînțeles, m-am oprit și am lăsat Jeep-ul să treacă. Și i-am spus că sunt la mijlocul trecerii de pietoni, era verde când am început să trec. Femeia de la volan a vorbit, fiind nervoasă. Și mi-a zis că e roșu, că ea trebuie să treacă, fiind roșu la pietoni. Și a trecut pe la picioarele mele. Eu m-am oprit și apoi am continuat și am trecut repede. Cine are dreptate?”, și-a încheiat Oana Lis povestea din clipul video postat pe rețelele de socializare.

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