Cum au fost descoperite dispozitive explozive din centrala electrică din Brandenburg

Poliția din Brandenburg a fost alertată în jurul orei 8.00, după ce a fost observată o potențială avarie la una dintre liniile de transport ale transformatorului.

„În acest moment se efectuează verificări”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției, citată de presa germană. Echipele de geniști au fost mobilizate imediat la fața locului pentru a neutraliza dispozitivele identificate. Potrivit autorităților, dispozitivele erau „neconvenționale” și au fost clasificate drept dispozitive explozive improvizate.

Poliția germană neagă zvonurile despre posibile rachete

Încă din primele ore după incident, ziarul Märkische Allgemeine a raportat că forțele de intervenție ar fi găsit mai multe dispozitive similare unor rachete artizanale, însă aceste informații au fost dezmințite oficial de autoritățile din Brandenburg.

„Nu vorbim aici de rachete”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției, subliniind că investigațiile sunt în desfășurare, potrivit Blid.

Compania a clasificat incidentul drept „un atac”

Compania Leag, operatorul centralei Jänschwalde, a calificat incidentul drept un „atac”. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, „un atac asupra transformatorului, prin care energia electrică produsă la Jänschwalde este transmisă în rețeaua de transport 50Hertz”, a provocat o defecțiune tehnică la unitatea B a centralei.

În ciuda acestui incident, furnizarea generală de energie nu a fost afectată, conform operatorului de rețea 50Hertz. Deși a avut loc o întrerupere temporară, toate liniile au fost repuse în funcțiune în scurt timp.

Incidente similare ar fi avut loc în regiunea Berlin-Brandenburg

Acest incident nu ar fi primul de acest gen în Germania. În ianuarie 2026, atacatori suspectați că ar aparține unei grupări extremiste de stânga au incendiat și scurtcircuitat linii de înaltă tensiune lângă o centrală din sud-vestul Berlinului.

Atacul a lăsat fără curent electric circa 45.000 de gospodării, 2.200 de companii și mai multe spitale și aziluri de bătrâni timp de câteva zile. Gruparea extremistă „Vulkangruppen” a revendicat atacul, susținând că acțiunile lor au fost motivate de lupta împotriva capitalismului, relatează sursa citată mai sus.

Un alt incident notabil a avut loc în martie 2024, când un incendiu provocat intenționat la un stâlp de înaltă tensiune a afectat alimentarea cu energie a fabricii Tesla din Grünheide, lângă Berlin. Producția fabricii a fost oprită timp de mai multe zile.

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