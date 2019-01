Celine Dion a spus că înțelege de ce toată lumea este atât de interesată de relația ei cu Pepe Munoz, dar susține în continuare că între ei este doar o prietenie frumoasă.

Întrebată de jurnaliștii de la The Sun despre legătura pe care o are cu Pepe Munoz, artista a răspuns: „Da, există un alt bărbat în viața mea, dar nu bărbatul vieții mele. Am simțit o conexiune imediată ca prieteni. Dar haideți să nu amestecăm lucrurile.

Suntem cei mai buni prieteni. Sigur că ne îmbrățișăm și ne ținem de mână și ieșim împreună. Oamenii văd asta. El este un gentleman. Mă ține de mână când ieșim”.

Cântăreața a fost întrebată dacă o înfurie faptul că unii oameni spun că a trecut peste moartea soțului ei, Rene Angelil, iar răspunsul lui Celine a venit imediat: „Nu mă supăr pentru că el (Pepe) este frumos și este cel mai bun prieten al meu”.

Acum doi ani, Rene Angelil a murit de cancer, la 73 de ani. Celine îl cunoștea pe Rene, care i-a fost manager, de când avea 12 ani. La 19 ani, artista și producătorul ei au început o relație.

În anul 1994, după o logodnă de trei ani, cei doi s-au căsătorit la basilica Notre Dame din Montreal, ceremonia fiind transmisă în direct la televiziunea canadiană. Ei au împreună trei copii, Rene Charles şi gemenii Eddy şi Nelson.

De-a lungul timpului, Celine a spus de fiecare dată când a avut ocazia că Rene a fost dragostea vieții ei. „El m-a învăţat totul, este singurul bărbat cu care m-am văzut, singurul bărbat pe care l-am iubit, singurul bărbat pe care l-am sărutat… M-am îndrăgostit de el pe loc”, spunea cântăreața acum câțiva ani.

