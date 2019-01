Corina Chiriac, mesaj emoționant de ziua lui Ovidiu Komornyik. „Este un artist care a rupt inimile doamnelor” | FOTO

Ovidiu Komornyik împlinește 50 de ani în data de 29 ianuarie 2019. celebra artistă Corina Chiriac i-a transmis urări extrem de frumoase. Solista a dat publicității și mai multe imagini în care apare alături de colegul său de breaslă, dar și imagini de la hotelul pe care acesta îl deține.

„Dragi prieteni, pentru că azi este ziua lui Ovidiu Komornyik scriu cu plăcere câteva rânduri despre acest coleg al meu. Și pentru că este iarnă și frig, ilustrez postarea cu cîteva imagini de asta vară, la hotelul lui de la Vama Veche!

Ovidiu este un artist de mare calitate, dăruit cu o voce caldă și plăcută, un compozitor foarte talentat și o prezență extrem de plăcută pe scenă. Totdeauna elegant, Ovidiu este un artist care a ” rupt” inimile doamnelor cu tandrețea și cântece sale frumoase precum „Ești mireasă vieții mele”, „Te-am trădat”, „Maria, Maria” sau „Iartă-mă”. Am lăsat la urmă marele sau șlagăr „Frumoasa mea”, un cîntec pe care fiecare femeie, indiferent de vârstă, își dorește să îl audă măcar din când în când.

Ovidiu stăpînește arta de a se face plăcut colegilor, cu discreție și amabilitate, calități pe care eu personal le prețuiesc în mod deosebit.

Faptul că are și darul de a face afaceri mi se pare extraordinar, pentru că nu e puțin lucru să poți îmbina firea visătoare, poetică a unui artist cu spiritul pragmatic al unui antreprenor.

Dar peste toate, îl admir pe Ovodiu pentru că sprijină arta adevărată și muzica ușoară. Pe lângă faptul că am lansat un Best Of la casa lui de discuri, nu voi uită cele trei ediții ale Galei Ovo Music defășurate la Sala Palatului, unde Ovidiu ne-a premiat pe toți artiștii, vechi și noi.

De ziua lui și în general, doresc să-i urez lui Ovidiu Komornyik sănătate, succes în tot ce are de realizat și să-i rămînă prietenii aproape. La Mulți Ani cu sănătate și succes !”, este mesajul transmis de Corina Chiriac de ziua de naștere a lui Ovidiu Komornyik.

Ovidiu Komornyik este un cântăreț, compozitor și textier de muzică ușoară român. În 1990 a participat la Festivalul de la Mamaia, iar un an mai târziu a fost laureat cu premiul I al Festivalului Internațional București și a obținut Premiul II la secțiunea interpretare în cadrul festivalului de la Mamaia.

