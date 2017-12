Cum a ajuns Alexandru Arșinel să joace cu Stela Popescu. Când și de ce i-a luat locul lui Ștefan Bănică Senior

Alexandru Arșinel a format un cuplu ani de zile cu Stela Popescu, dar puțină lume știe cum au ajuns să joace împreună cei doi.

Stela Popescu, care a încetat din viață în data de 23 noiembrie anul acesta, a format un cuplu pe scenă, în anii ’70 cu actorul Ștefan Bănică Senior, tatăl lui Ștefan Bănică Senior.

La un moment dat, colaborarea celor oi s-a încheiat, Ștefan Bănică Senior fiind înlocuit cu Alexandru Arșinel, care luna aceasta a fost internat de urgență din cauza problemelor de sănătate.

Puțină lume știe, însă, cum a ajuns Alexandru Arșinel să formeze un cuplu pe scenă cu Stela Popescu. Dezvăluirea a fost făcută de regretata actriță într-un interviu.

„În 1971, a venit la mine acasă Tudor Vornicu și mi-a spus că e momentul să facem show-uri de televiziune. Asa am început să lucrez cu Bănică. Trebuia să facem un show de 45 de minute. Am avut un așa succes că de a doua zi „urlau” telefoanele: „Veniți la noi în Cluj, în Timișoara, la Iași, la Craiova…”. Din acel moment am început să jucăm împreună în spectacole ocazionale. El juca la Municipal și eu la Teatrul de Comedie. Acest cuplu a mers foarte bine timp de opt ani, între anii 1971-1979.

Însă, la un moment dat, au apărut niște restricții financiare de la primărie, nu mai aveau bani pentru colaboratori. M-au reținut pe mine și am căutat un partener din teatru, care era salariat, ca primăria să nu mai plătească. Și mi l-au dat pe Arșinel. Așa am început colaborarea cu Arșinel”, povestea legendara artistă Stela Popescu.