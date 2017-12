Cum a început povestea de dragoste dintre Maria Ciobanu și Ion Dolănescu. „Îmi plăcea cum cântă, dar nu-mi plăcea ca bărbat” | FOTO

Maria Ciobanu a trăit o poveste de dragoste cu năbădăi cu interpretul de muzică populară Ion Dolănescu. Artista dezvăluia cum l-a cunoscut pe acesta și cum a început idila lor.

Maria Ciobanu, care anul acesta a împlinit 80 de ani, este una dintre marile cântărețe de muzică populară din România.

Maria Ciobanu, care are trei copii, a fost căsătorită și cu interpretul de muzică populară Ion Dolănescu, care a încetat din viață în urmă cu opt ani.

Despre cum s-au cunoscut și cum a început idila lor povestea Maria Ciobanu într-un interviu pe care l-a acordat pentru Jurnalul Național.

Marea artistă mărturisea că l-a plăcut pe Ion Dolănescu ca artist, însă nu ca bărbat.

“Îmi amintesc că prin 1968 spre 1969 Dolănescu îmi făcea curte. Dar eu eram măritată, o aveam pe Camelia, care avea doi anişori… Nu-l băgam în seamă, dar îmi plăcea cum cântă. În acea perioadă lansase câteva cântece frumoase, precum: „Nu sunt bolovani pe drum”. Îmi plăcea cum cântă, dar, de ce să nu recunosc, nu-mi plăcea ca bărbat”, povestea Maria Ciobanu.

„Pe atunci nu mă împăcam bine cu soţul meu, tatăl Cameliei, cel de-al doilea soţ. M-am despărţit de tatăl Leontinei care se purta foarte urât cu mine, Dumnezeu să-l odihnească, apoi, m-am căsătorit cu tatăl Cameliei, şi mi-am dat seama că acesta era foarte gelos. Mergeam la recepţii de gradul zero, la familia Ceauşescu, unde se înmânau invitaţii nominale. Nu puteam să lipsesc şi nu puteam să mergem împreună. Iar el era extrem de gelos!”, adăuga ea.

„La Revelionul ’69 spre ’70 am cântat cu Ion Dolănescu piesa „Au, lele, vino-ncoa!” denumită şi „Hăulita”. Ne-a însurat lumea de-atunci. Se spunea că mi-am lăsat bărbatul şi m-am măritat cu Ion Dolănescu. Şi nu era aşa atunci… „După ce am început să cânt cu Ion, care s-a ţinut de capul meu vreo trei ani, treptat, prin 1971, ne-am îndrăgostit… Pobabil că a fost destinul. Am divorţat, ne-am îndrăgostit, apoi ne-am căsătorit şi s-a născut un băiat, cu care mă mândresc: Ionuţ”, a încheiat Maria Ciobanu.