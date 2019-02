Cum a reacționat mama lui Răzvan Botezatu când a aflat despre orientarea sexuală a acestuia

Răzvan Botezatu a dezvăluit cum a reacționat mama sa când a aflat care este orientarea lui sexuală.

„Mi-am făcut curaj și i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viața și mi-a schimbat total viața și gândirea. A fost Dumnezeul meu acea doamnă psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt.

Prietenii mei știau, aveam curaj să le spun, însă am purtat mereu acea masca și nu am putut fi fericit pe deplin până când nu am recunoscut public. Sunt oricum același om, același caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, a spus Răzvan Botezatu, potrivit cancan.ro.

Răzvan Botezatu a decis să vorbească despre orientarea sa sexuală în urmă cu puțin timp. Fostul prezentator de la Antena Stars a dezvăluit recent cum a fost ajutat de una dintre fostele sale colege, Raluca Dumitru, atunci când a trăit o poveste de dragoste cu un belgian.

