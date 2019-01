„Vreau să aflați asta de la mine și nu din alte părți! Unii dintre voi ar putea spune: „Și ce este nou?”. Alții s-ar putea să nu fi știut sau să nu „suspecteze”. Poate vă veți întreba: trebuie încă să menționezi sexualitatea în 2019? Cred că da! Sigur, în anii trecuți s-au întâmplat multe în ceea ce privește acceptarea, dar suntem încă departe de normal. Aceste cuvinte nu ar trebui să se refere la propria mea ieșire personală, ci la cât de important este să înțelegem oameni care sunt diferiți de noi și luându-ne ca fiind diferiți de la sine înțeles”, a spus Răzvan Botezatu pentru WOWbiz.ro.

Răzvan recunoaște că de-a lungul timpului a avut de suferit pentru că este diferit. „Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu… „Ăsta e gay!” – o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer… nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu… și cred că nimeni nu are dreptul să judece!”, a mai spus Răzvan Botezatu, cel mai bun prieten al Biancăi Drăgușanu, pentru sursa citată.

Răzvan Botezatu știe că în momentul în care își asumă public că este gay, va avea de suferit.

„Presupun că nu trebuie să vă explic că faptul de a fi homosexual nu este o alegere. Ne-am născut hetero- sau homosexuali. Noi alegem doar cum să ne descurcăm. Recunosc: am fost speriat mulți ani. Ca prezentator de televiziune am fost încurajat să fiu eu însumi. Țin să mărturisesc că m-a inspirat Ellen DeGeneres în decizia mea de a face public acest lucru intim despre mine. Imposibil să nu o știți… Ellen a recunoscut că este lesbiană în 1997, în timpul unei apariții la „The Oprah Winfrey Show'. Imediat a apărut pe coperta revistei Time, cu titlul: „Da, sunt gay'. Oprah a fost extrem de criticată la acea vreme că a susținut această orientare, iar Ellen a fost dată afară din cadrul televiziunii în care a lucrat, iar trei ani nu a avut niciun job. Și nu s-a lăsat, nu a cedat. Acum e cea mai iubită prezentatore TV din lume. Și sunt mulți care au avut curaj să trăiască liberi… Elton John, Ricky Martin, Zachary Quinto, Anderson Cooper și mulți alții. Sunt și în România bărbați care au mărturisit public că sunt GAY. Îmi apreciez intimitatea și știu că o deschid cu aceste linii, că voi deschide Cutia Pandorei. Puteți să pariați că voi fi speriat de ce va urma… și de câți oameni vor mai rămâne lângă mine când aceste declarații vor deveni publice. Dar voi trăi cu consecințele. Voi trăi alături de oamenii care mă acceptă, voi trăi alături de cei pentru care o prietenie nu se măsoară în felul în care alegem să ne trăim dragostea(…)”, a mai spus Răzvan Botezatu.

