Cum s-a îmbrăcat Cristina Șișcanu la botezul fiicei Adelinei Pestrițu. Ținută super sexy pentru noua siluetă | FOTO

Soția ex-prezentatorului de televiziune Mădălin Ionescu a fost prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente din viața Adelinei Pestrițu, botezul fiicei sale, Zenaida Maria, care a avut loc în ziua de sâmbătă, 10 noiembrie 2018.

Cristina Șișcanu a fost o adevărată apariție. pentru eveniment, jurnalista a ales o rochie de culoare argintie, foarte strânsă pe trup, scurtă, decoltată și cu volane în partea de jos, ținută care i-a pus foarte bine în valoare noua siluetă.

Ținuta a fost accesorizată cu o perehe de pantofi de culoare roșu închis, cu toc. Cristina Șișcanu a arătat foarte bine, cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă de timp aceasta a slăbit spectaculos, peste 20 de kilograme, afișând acum o siluetă de invidiat.

A avut o dietă personalizată

Într-un interviu acordat recent, Cristina Șișcanu dezvăluia cum a reușit să scape de kilogramele în plus după ce a devenit mămică.

„După ce am născut am slăbit primele 16 kilograme, firesc, însă celelalte, până la 25, a trebuit să intru într-un program. M-a ajutat și alăptatul, dar am ținut și o dietă personalizată, cu 5 mese pe zi, făcute în funcție de ceea ce-mi place mie să mănânc, dar așa cum trebuie. Dulciuri nu aveam voie, decât o dată la 8-10 zile”, explica Cristina Șișcanu despre dieta cu ajutorul căreia a reușit să scape de kilogramele în plus de după naștere.

Fosta vedetă de televiziune Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. Sâmbătă, 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

