Cum se simte fiica lui Laurette. Vedeta a trecut prin momente extrem de dificile

Laurette a trecut prin momente dificile miercuri dimineață, când fiica sa, Serena, s-a simțit foarte rău. Vedeta a ajuns cu fetița la spital.

Laurette a oferit detalii despre starea de sănătate a fiicei sale.

„De dimineaţă o pregăteam pe Serena să mergem la şcoală şi dintr-o odată a făcut o hemoragie, a început să-i curgă sânge din nas foarte foarte tare. Am încercat eu să folosesc metode băbeşti, aceea de a pune pe spate cu mânuţa stângă în sus, dar fără niciun rezultat pentru că sângele curgea din ce în ce mai tare.

La un moment dat am încercat să liniştesc copilul, însă fără succes pentru că s-a speriat foarte tare. M-am speriat şi eu că îi curgea atât din nas cât şi din gură sânge foarte mult. În momentul acela am sunat la ambulanţă, la Serviciul de Ambulanţă”,a declarat laurette la Antena Stars.

„La spital când am ajuns m-au preluat medicii şi i-au făcut analizele copilului, i-au oprit hemoragia şi au încercat să o liniştească. M-a liniştit şi pe mine, a venit tatăl ei. Serena acum se simte foarte bine, am ajuns în cele din urmă la spital cu maşina personală, evident”, a adăugat ea.

